Prepariamoci per l’era della policrisi

La policrisi sembra essere il destino del mondo. Che il pianeta stia subendo cambiamenti radicali è cosa nota, sotto gli occhi di tutti. Ma è anche un fatto assodato che il globo e i suoi abitanti debbano prepararsi ad una serie di crisi che si estendono su tre diversi tempi. Secondo gli esperti questo è il momento di adattarci a un “nuovo ordine”. Ma è anche un periodo di opportunità cruciale per andare avanti.

Con l’incontro annuale del World Economic Forum (WEF) a Davos nelle scorse settimane, i leader si trovano di fronte a un mondo in rapida evoluzione. Un mondo che sta vacillando per gli effetti della pandemia di Covid-19, l’invasione russa dell’Ucraina e le crescenti disuguaglianze economiche in tutto il mondo.

Il WEF, i cambiementi e la policrisi

Il WEF è stato a lungo considerato il simbolo di un mondo globalizzato incentrato sull’idea che più commercio equivale a più libertà. I valori democratici liberali occidentali e il capitalismo del libero mercato, inoltre, sono considerati detentori delle chiavi per un mondo sano e prospero. Eppure, in quella che è forse una delle prospettive più cupe dell’ultimo decennio, il Global Risks Report 2023, rivela uno scenario in evoluzione di crescente disuguaglianza globale, crisi geopolitiche e climatiche. Una situazione che ha portato alcuni esperti ad affermare che i leader riuniti a Davos stanno assistendo a un cambiamento di potere e devono adattarsi a un “nuovo ordine mondiale”.

Rischi nel tempo

Il Rapporto sui Rischi delinea il problema dei rischi su tre diversi orizzonti temporali. Innanzitutto, per il prossimo biennio, i rischi principali sono la crisi energetica, seguita dal costo della vita, dall’inflazione e dalla sicurezza alimentare. Tuttavia, se l’attenzione viene spostata sul periodo di dieci anni, la mitigazione del cambiamento climatico è in cima alla lista. Al secondo posto vi è l’adattamento al cambiamento climatico e altri due rischi correlati: eventi meteorologici estremi e biodiversità.

Forse il più grande cambiamento rispetto all’ultima edizione del rapporto è che la crisi del costo della vita è la principale preoccupazione. La perdita di biodiversità e il collasso dell’ecosistema, invece, sono visti come il rischio globale in più rapido deterioramento nel prossimo decennio. Tutti e sei i rischi legati all’ambiente che figurano tra i primi dieci per lo stesso periodo di tempo.

Quando si parla di rischi legati al clima, in particolare, il rapporto identifica il conflitto emergente tra gli sforzi di mitigazione e adattamento come un compromesso ad alto rischio, in particolare sullo sfondo di una grave perdita di biodiversità e di crisi ecologica. Questo perché molti dei rischi sono interconnessi tra loro.

Cosa si sta facendo?

“C’è poco spazio per compensare. Siamo entrati nel regno dell’addizionalità, dove tutto ha bisogno di scalare rapidamente e molte volte essere esponenziale e verificarsi simultaneamente; abbandonare i combustibili fossili, trasformare l’agricoltura dalla fonte al pozzo, salvaguardare i pozzi di assorbimento del carbonio in natura e ridimensionare le tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica“. Lo ha spiegato Johan Rockström, direttore dell’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico parlando al WEForum .

Una parte significativa di questo implica mettere la scienza al centro della diplomazia, secondo Magdalena Skipper, Editor-in-Chief, Nature. “Con l’aumento delle tensioni politiche in tutto il mondo, c’è un’opportunità per la comunità della scienza e dell’innovazione di unirsi alla comunità imprenditoriale per cercare modi per colmare le divisioni politiche“.

Il Rapporto sui rischi 2023 dipinge un quadro di crisi gravi e interconnesse. In questo l’attuale crisi energetica ha causato una battuta d’arresto a breve termine ai nostri sforzi di mitigazione del clima a lungo termine. Ma nonostante ciò identifica anche questo periodo come un’opportunità per avviarsi verso un’economia globale più verde e più stabile.