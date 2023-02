Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi e domani, 1 e 2 febbraio.

Fino alla mezzanotte di oggi, 1° febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, annuvolamenti da isolati a sparsi su Liguria centro orientale, appennino emiliano-romagnolo e aree di pianura fra Veneto e Venezia Giulia; poco nuvoloso sui settori alpini con nubi in moderato aumento dal pomeriggio e possibili deboli episodi nevosi sui rilievi confinali dell’Alto Adige; prevalentemente sereno sul resto del nord con foschie anche dense su pianura padana e litorali adriatici in diradamento mattutino.

Al Centro e Sardegna, addensamenti sparsi su Toscana, Umbria e Lazio in diradamento serale sul Lazio; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni con annuvolamenti in intensificazione sull’isola.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse in aumento sulla Campania in estensione, tra pomeriggio e sera, a Sicilia e settori tirrenici di Calabria e Basilicata; locali deboli piogge potranno interessare le aree occidentali della Sicilia dalla nottata.

Temperature: massime in calo su Val d’Aosta e basso Veneto, stazionarie o in aumento sulle restanti aree, in particolare su regioni centro meridionali adriatiche, Basilicata, Sicilia settentrionale e pianura padana centro occidentale.

Venti: moderati settentrionali su Salento e Calabria ionica, tendenti ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti occidentali; deboli occidentali sulla Sardegna con locali rinforzi sul settore ovest e deboli meridionali sulla Liguria; deboli occidentali su restante centro-sud peninsulare con locali rinforzi su aree appenniniche; deboli variabili sul resto del nord e sulla Sicilia con rinforzi da nord sulle aree confinali alpine e dai quadranti occidentali sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, sarà localmente agitato lo Ionio con moto ondoso in attenuazione; molto mossi mare e canale di Sardegna con moto ondoso in aumento dal pomeriggio nel mare di Sardegna; mossi mar Ligure, stretto di Sicilia e Tirreno sud occidentale; poco mossi, localmente mossi i restanti mari.

Per giovedì 2 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, molte nubi sul settore alpino dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia inclusi, restanti rilievi lombardi e restante nord-est con nevicate anche estese dal mattino sull’Alto Adige a quote intorno 1200 mt e in misura minore sulle aree alpine più settentrionali di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord, salvo nubi basse anche estese fino la prima mattina su centro-est Liguria e appennino emiliano-romagnolo, con foschie anche dense e occasionali banchi di nebbia, nottetempo e al primo mattino su pianura padana e litorali adriatici.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulla Sardegna in diradamento durante il pomeriggio sul settore ovest; sereno sulle regioni peninsulari salvo nubi basse fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense e occasionali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne di Toscana, Umbria, Marche e nord Lazio.

Al Sud e Sicilia, molte nubi su Sicilia, Campania e settori tirrenici di Calabria e Basilicata con sporadiche deboli precipitazioni sulla Sicilia e nubi in diradamento durante il pomeriggio sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica; cielo generalmente sereno sul resto del sud.

Temperature minime in lieve calo su Alpi/Prealpi, in aumento su Emilia-Romagna, isole maggiori e centro-sud peninsulare salvo che su Abruzzo, Molise e settori sud di Lazio e Puglia dove saranno stazionarie come sul resto del nord; massime in aumento su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, appennino molisano, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria di levante, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti mediamente deboli variabili al nord e sul centro-sud peninsulare con moderati rinforzi sui crinali alpini; deboli occidentali con locali rinforzi su Sardegna e Sicilia e in rotazione da nord-nord/est sulla Sardegna.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi a localmente agitati mare e canale di Sardegna e tendenti a molto mossi per fine giornata; mossi basso tirreno e Jonio con moto ondoso in diminuzione su nord Jonio; mosso lo stretto di Sicilia o localmente molto mosso sul settore nord; localmente mossi i restanti mari e tendenti a poco mossi alto Adriatico, mar Ligure e medio-alto Tirreno.