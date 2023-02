Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 21 febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 16 febbraio, e fino martedì 21.

Le previsioni meteo per il 16 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno con aumento di alte velature dalla sera ad iniziare da nordovest con nubi basse sulla Liguria; attesa riduzione della visibilità con foschie e locali nebbie sulla pianura padana e lungo le coste adriatiche.

Al Centro e Sardegna, giornata soleggiata con incremento di alte velature dalla serata sulla Sardegna. Nella notte riduzione di visibilità per strati bassi associati a foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone interne e localmente lungo i litorali.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse associati a locali riduzioni di visibilità lungo le coste del basso Adriatico.

Temperature massime in aumento al centro sud e Sicilia, stazionarie altrove; minime in lieve calo sulle aree montuose e lungo le coste tirreniche della Sicilia. In lieve rialzo sulle restanti zone.

Venti deboli settentrionali fino a moderati sulle coste del basso Tirreno, dello Ionio e del medio-basso Adriatico in indebolimento a metà giornata; deboli variabili sulle altre regioni.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi a largo il medio-basso Adriatico e lo Ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo dal 17 al 21 febbraio 2023

Al Nord, estesa nuvolosità medio-alta su Alpi e Prealpi, più compatta sui rilievi alpini di confine. Nel corso della giornata attese locali schiarite sui settori di nord-ovest; nubi basse altrove, con foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste adriatiche e sulla bassa pianura lombarda al primo mattino e parzialmente la sera. Dal pomeriggio dissolvimento della nuvolosità bassa con successivo cielo velato.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle regioni adriatiche; molte nubi sul resto del centro, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino. Dalla tarda mattinata attese locali schiarite su bassa Toscana, Umbria e Lazio, prima di un nuovo aumento della nuvolosità compatta dalla sera.

Al Sud e Sicilia, cielo velato sulle regioni adriatiche e lungo le coste ioniche, salvo nubi più compatte a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio previsti ampi rasserenamenti lungo le coste; annuvolamenti compatti sul resto del sud, ma seguiti da parziali schiarite pomeridiane che risulteranno sempre più ampie sulla Sicilia centro-meridionale.

Temperature minime in diminuzione su Alpi, Prealpi e Abruzzo. In lieve rialzo sul resto del paese; massime in calo su Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, regioni adriatiche centrali e meridionali e parzialmente su Basilicata e Calabria. In tenue aumento su bassa pianura lombarda, coste del basso Veneto e dell’Emilia-Romagna. Senza variazioni di rilievo altrove.

Venti deboli settentrionali su basso Adriatico e coste ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mar Ligure e Ionio; poco mossi i restanti mari.

Sabato 18 cielo irregolarmente nuvoloso su pianura padana, Liguria e regioni tirreniche peninsulari, con possibili isolati piovaschi tra alta Toscana e Liguria orientale. Annuvolamenti alti e stratificati su Alpi e Prealpi; dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte sui rilievi centrali e orientali. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, salvo annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise.

Domenica 19 estesa copertura nuvolosa al nord e al centro-sud peninsulare, con possibili deboli piogge sull’Appennino settentrionale e nelle zone interne delle relative regioni tirreniche. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori.

Lunedì 20 ancora molte nubi sulla nostra penisola, con possibili deboli piogge sui rilievi appenninici, più sporadiche lungo le coste adriatiche centrali e meridionali. Dal pomeriggio nuvolosità in parziale diradamento al nord e lungo le coste tirreniche del centro-sud. Alternanza di schiarite e annuvolamenti su Sardegna e Sicilia.

Nella giornata di martedì 21 cielo generalmente poco nuvoloso, a parte isolati addensamenti lungo aree tirreniche. Da segnalare la possibile formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla pianura padana e nelle valli del centro durante le ore più fredde.