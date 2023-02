Previsioni Meteo: piogge all’orizzonte, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 18 febbraio, e fino giovedì 23.

Le previsioni meteo per il 18 febbraio 2023

Al Nord, addensamenti bassi su Triveneto orientale, Liguria ed area appenninica, in estensione serale anche al resto della pianura padana, con locali foschie in serata su quest’ultima, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nubi basse e stratificate sulle regioni tirreniche peninsulari, senza precipitazioni associate; bel tempo sulla Sardegna e cielo velato sul resto del centro; in serata possibili foschie dense o locali banchi di nebbia, nelle valli interne tirreniche.

Al Sud e Sicilia, nubi basse e stratificate sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia tirrenica; bel tempo sul resto del meridione; in serata possibili foschie dense lungo le valli interne tirreniche.

Temperature minime in lieve aumento al Nord, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento su Alpi, Prealpi e Sardegna orientale, stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi mar ligure, mare di Sardegna, in estensione serale anche all’alto tirreno; generalmente poco mosso i restanti bacini.

Il bollettino dal 19 al 23 febbraio 2023

Al Nord, nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense associate, in diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti bassi sulle regioni tirreniche peninsulari, con foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto lungo le valli interne; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi sulle regioni tirreniche peninsulari, con foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto lungo le valli interne; cielo pressoché sereno sul resto del meridione.

Temperature minime stazionarie sul Triveneto orientale ed in aumento sul resto del Paese; massime in lieve aumento su isole maggiori Toscana, Umbria e Marche settentrionali, stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mosso a molto mosso il mar Ligure; da poco mossi a mossi mare di Sardegna alto tirreno e ionio; poco mossi i restanti mari.

Lunedì 20 cielo sereno o poco nuvoloso.

Martedì 21 nubi basse e stratificate su regioni tirreniche peninsulari e Pianura Padana, con al più locali foschie dense associate al primo mattino e dopo il tramonto; bel tempo sul resto del Paese.

Mercoledì 22 addensamenti compatti al Nord, con deboli piogge sparse; nubi basse e stratificate sulle regioni centrali peninsulari, senza fenomeni di rilievo associati; bel tempo sul resto del Paese.

Dal pomeriggio di giovedì 23 avremo una lieve intensificazione delle piogge al Nord-Ovest.