Brusco ritorno dell’inverno da domani: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 4 e 5 febbraio, evidenziando una debole perturbazione che oggi lambirà le regioni del medio Adriatico e del Sud, con crollo termico a partire da domani.

Fino alla mezzanotte di oggi, 4 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, coperto sull’arco alpino tra la Valle d’Aosta e il Friuli-Venezia Giulia con nevicate deboli ma continue, in esaurimento dal tardo pomeriggio-sera. Sereno sulle altre aree salvo velature in transito nel corso della mattinata. Qualche nube in più, fino a metà mattino e dopo il tramonto per Liguria e pianura padana orientale con foschie dense o locali nebbie in banchi su quest’ultima.

Al Centro e Sardegna, molte nubi fino a metà giornata su Toscana, Umbria e Sardegna cui seguiranno ampie schiarite. Sereno o temporaneamente velato sulle altre regioni. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sull’Abruzzo associata a deboli piogge e qualche fiocco di neve oltre i 1200 metri.

Al Sud e Sicilia, irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con qualche isolata pioggia su Molise, Puglia, Calabria, appennino campano e lucano e sporadiche nevicate oltre i 1200-1500 metri. In serata i fenomeni si concentreranno sul settore tirrenico della bassa Calabria e dell’isola mentre altrove tenderanno a cessare.

Temperature massime in rialzo su pianura padana, Liguria, Toscana e Umbria; invariate per Calabria e isole maggiori; in calo sul resto del paese.

Venti inizialmente deboli o localmente moderati occidentali. Dal pomeriggio si disporranno da nord o nord-est e subiranno rinforzi fino a burrasca forte su appennino meridionale, coste del medio-basso Adriatico e Sicilia orientale con conseguenti mareggiate.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna. Mossi gli altri mari con moto ondoso in generale aumento pomeridiano, fino ad agitato su Tirreno sud-orientale e alto Adriatico. Diventeranno invece molto agitati Ionio e restante Adriatico.

Per sabato 4 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte dalla sera su Alpi e Prealpi seguite da nevicate sparse, e della copertura medio-alta sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche, con deboli nevicate al di sopra dei 300 metri, molte nubi anche sulla Sardegna con deboli piogge lungo le coste orientali; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità consistente sul settore peninsulare e Sicilia tirrenica con deboli fenomeni sparsi sulle regioni ioniche anche nevosi oltre i 300 metri.

Temperature minime stazionarie sulle due isole maggiori ed in sensibile calo sull’intero settore peninsulare; massime stazionarie o in lieve aumento sulla Sardegna occidentale ed in drastico calo sul resto del paese.

Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte al sud e sulle regioni centrali adriatiche, in attenuazione dal tardo mattino su queste ultime; deboli variabili sul resto del Paese, tendenti a disporsi da nord su Alpi e Prealpi.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati Adriatico centromeridionale e Ionio; mosso il mar Migure; molto mossi i restanti mari.