Previsioni Meteo: maltempo in tutta Italia nel weekend, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 23 febbraio, e fino martedì 28 febbraio.

Le previsioni meteo per il 23 febbraio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso, con deboli e isolate piogge su Pianura Padana e Liguria in parziale attenuazione dalla sera; foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste adriatiche nelle ore più fredde.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con isolati piovaschi, specie a ridosso dell’Appennino ma in generale attenuazione dalla sera; foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche al primo mattino; ampio soleggiamento sulla Sardegna; dalla sera rapido aumento della copertura nuvolosa.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su Sicilia e Salabria; alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del meridione, con al più qualche locale piovasco su Molise e Puglia.

Temperature minime generalmente stazionarie su tutto il Paese, al più in tenue aumento su Lazio, Abruzzo, Alpi di Lombardia e Nord-Est; – massime in diminuzione al Nord-Est, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire da Sud su Liguria, coste toscane, laziali e della Sardegna occidentale dalla sera.

Generalmente poco mossi tutti i mari, ma con aumento del moto ondoso fino a mosso su mare e canale di Sardegna.

Il bollettino dal 24 al 28 febbraio 2023

Venerdì 24, al Nord, estesa nuvolosità medio-bassa, salvo locali schiarite pomeridiane. Attese isolate piogge su Alpi piemontesi, Prealpi lombarde e Liguria, in successiva estensione pomeridiana ai settori pedemontani di Piemonte e Lombardia e sull’Appennino; formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste adriatiche al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna, cielo velato sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna, ad eccezione di qualche nube in più sull’area orientale dell’isola; cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con annuvolamenti più consistenti su Toscana, Umbria e coste laziali. In particolare, possibilità di deboli piogge sull’Appennino toscano. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità bassa con successivo cielo velato su Umbria e Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su Sicilia e Calabria, salvo il transito di velature; sul resto del sud locali annuvolamenti compatti al mattino. Cielo velato poi dalla tarda mattinata.

Temperature minime in tenue rialzo su Sardegna e Sicilia tirrenica. Stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve aumento su Pianura Padana, Sardegna, regioni adriatiche centrali e meridionali, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria e Sicilia tirreniche. In debole calo su aree pedemontane piemontesi e prealpi lombarde. Senza variazioni di rilievo altrove.

Venti moderati meridionali su Puglia, Sicilia occidentale e lungo le coste tirreniche e della Sardegna orientale; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari sarà poco mosso lo ionio meridionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini, fino a molto mossi il tirreno meridionale parte Ovest e le bocche di Bonifacio.

Sabato 25 al mattino molte nubi al Centro-Nord con piogge diffuse sulla Pianura Padana. Possibilità di qualche debole nevicata sulle Alpi orientali al di sopra dei 1400 metri. Dal pomeriggio attenuazioni dei fenomeni con locali schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Al centro peninsulare estesa nuvolosità medio-bassa con isolate piogge su Toscana, Umbria e Marche. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta con successivo cielo velato, prima di nuove nubi basse in arrivo dalla sera su Toscana e Lazio con associate deboli piogge. Sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità bassa con associate piogge diffuse. Al Sud estesa nuvolosità medio-alta, ma con annuvolamenti compatti serali sulla Sicilia occidentale.

Domenica 26 peggiora su tutto il nostro Paese con piogge diffuse e persistenti al Centro-Sud peninsulare, a carattere più isolato sulle isole maggiori e al Nord. Attese possibili nevicate al di sopra dei 700 metri su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Appennino centrale. Nel corso del pomeriggio attese schiarite su Pianura Padana e Prealpi.

Lunedì 27 e martedì 28 ancora molte nubi e piogge sul nostro Paese, più diffuse al Centro e sulla Sardegna. Possibilità di nevicate oltre i 400 metri al centro e sul basso Piemonte.