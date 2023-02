Brusco peggioramento e tanta neve: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 2 marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 25 febbraio, e fino giovedì 2 marzo.

Le previsioni meteo per il 25 febbraio 2023

Al Nord, molte nubi compatte sulle regioni orientali, sull’Emilia Romagna e sulla Liguria, con deboli piogge isolate, più diffuse in serata sulle coste e nell’entroterra delle regioni nord adriatiche; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione con maggiori addensamenti sui rilievi alpini confinali.

Al Centro e Sardegna, estesa copertura nuvolosa con deboli piogge sparse e locali rovesci su gran parte del settore e con fenomeni che dal pomeriggio diverranno, più frequenti su Sardegna e regioni tirreniche.

Al Sud e Sicilia, estesa copertura medio-alta, ma con annuvolamenti più significativi che dal pomeriggio interesseranno la Sicilia anche con lievi piogge o rovesci associati; in serata attese deboli precipitazioni anche sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in calo su levante ligure, Piemonte e rilievi lombardi; stazionarie su Trentino-Alto Adige e in rialzo sul resto del Paese, più deciso al Sud; massime in diminuzione sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie su coste ed entroterra marchigiano, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata tirrenica, Calento e restante territorio siciliano; in aumento sul resto d’Italia.

Venti moderati con rinforzi, dai quadranti occidentali sulla Sardegna e da quelli meridionali sulle regioni ioniche nonché sulla Sicilia; deboli meridionali sul resto del Centro Sud e sulla pianura padana; deboli variabili sul resto del Paese con decisi rinforzi di bora dalla tarda serata lungo le coste friulane.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso, tendente a poco mosso in mattinata il mar ligure; da molto mosso ad agitato al largo il basso adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini, con tendenza dal pomeriggio a divenire agitati mare e canale di Sardegna.

Il bollettino dal 26 febbraio al 2 marzo

Domenica 26, al Nord, molte nubi compatte su regioni occidentali ed Emilia-Romagna con nevicate sulle relative aree alpine, prealpine e pedemontane, più diffuse ed abbondanti su Piemonte sudoccidentale e sulle aree appenniniche emiliano-romagnole centrorientali; attese lievi piogge sulle restanti zone dell’Emilia-Romagna. Estesa copertura medio-alta sul resto del Nord con lievi fenomeni nevosi sui rilievi alpini e prealpini dai 500 metri.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche temporalesche su Sardegna e Lazio, nevose sulle aree appenniniche toscane dai 400-500 metri e a quote più elevate sul restante Appennino.

Al Sud e Sicilia, copertura diffusa su tutto il settore, più compatta sulle regioni tirreniche, dove darà luogo a piogge e locali temporali che interesseranno tra mattina e pomeriggio anche Molise e Puglia.

Temperature minime in calo al Nord, specie aree alpine, isole maggiori e Appennino meridionale; in aumento su aree appenniniche centrali e regioni centrali adriatiche; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime senza variazioni di rilievo sul Salento; in diminuzione su tutto il resto d’Italia, più intensa al Nord, Toscana, Marche ed Umbria.

Venti moderati intorno Nord-Est al Nord, Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo con decisi rinforzi e raffiche di burrasca su coste nord adriatiche e Liguria; moderati dai quadranti occidentali sulle altre regioni tirreniche ed isole maggiori; da moderati a forti meridionali su Molise e puglia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mar ligure, mare e canale di Sardegna, Adriatico e ionio orientale; molto mossi, localmente mossi tirreno e stretto di Sicilia.

Lunedì 27 maltempo sui rilievi e zone pedemontane del Nord-Ovest, Appennino emiliano-romagnolo, regioni centromeridionali ed isole maggiori con precipitazioni sparse, anche nevose sui rilievi centrosettentrionali da quote di bassa collina; più asciutto sul resto del nord con ampie aperture sul triveneto.

Martedì 28 ancora instabilità su regioni centromeridionali tirreniche e soprattutto sulle due isole maggiori; deboli precipitazioni attese anche su Piemonte sudoccidentale, Umbria, centro adriatico e Molise; molte nubi sull’Emilia-Romagna e cielo sereno o velato sul rimanente settentrione.

Mercoledì 1° marzo e giovedì 2 marzo persistono condizioni instabili al centro-sud isole comprese, Emilia-Romagna, Liguria e basso Piemonte con fenomenologia in attenuazione nella giornata di Giovedì su regioni tirreniche peninsulari ed aree appenniniche; variabilità ma in un contesto asciutto sul restante territorio settentrionale.