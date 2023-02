Temperature in aumento oggi e domani: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 11 e 12 febbraio, evidenziando un progressivo miglioramento del tempo anche all’estremo Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 11 febbraio 2023

Al Nord, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con velature in transito e qualche addensamento più compatto sul Nord/Est nel pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni con velature in transito pomeridiano sulle regioni peninsulari e qualche addensamento.

Al Sud e Sicilia, residui addensamenti sulla Sicilia e sulla Calabria con possibili isolati piovaschi in particolare sulla parte centro occidentale dell’isola; prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione con qualche annuvolamento non particolarmente consistente su Molise e puglia.

Temperature massime in aumento su tutto il Paese, più marcato su Alpi, Prealpi ed appennino centrosettentrionale.

Venti deboli o moderati settentrionali su coste adriatiche e ioniche; deboli variabili sul rimanente territorio con temporanei rinforzi da Nord sulla Liguria e da Nord/Est sulle aree tirreniche; ulteriore attenuazione della ventilazione dal pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Stretto di Sicilia e basso Ionio con moto ondoso in attenuazione; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, Tirreno sud occidentale e Ionio settentrionale, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per domenica 12 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento dal tardo mattino della nuvolosità medio-alta, sulle regioni adriatiche e sul Lazio centromeridionale, senza fenomeni associati.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa con deboli piogge sparse.

Temperature minime in diminuzione sulla Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie sulle regioni centromeridionali Adriatiche, in aumento anche se lieve sul resto del Paese.

Venti moderati settentrionali sulle regioni meridionali, con locali rinforzi su Puglia e Calabria ionica; deboli orientali sul resto del centro e deboli variabili al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Adriatico centromeridionale, Ionio e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti bacini.