Freddo e neve al Sud oggi e domani: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 12 e 13 febbraio, evidenziando precipitazioni e calo termico al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 febbraio 2023

Al Nord, cielo terso a parte il transito di nuvolosità alta e sottile.

Al Centro e Sardegna, sereno o parzialmente velato. Nel pomeriggio aumentano le nubi su Marche e Abruzzo e, per la serata, non si escludono deboli piogge su quest’ultima regione.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità in graduale intensificazione con piogge isolate, dalla seconda parte della mattinata, più probabili su Molise, Gargano e aree appenniniche. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi sulle regioni peninsulari per estendersi invece alla Sicila tirrenica. Qualche fiocco di neve su Pollino, Sila e rilievi dell’isola oltre i 1500 metri.

Temperature in generale aumento specie al Nord.

Venti deboli settentrionali con locali rinforzi su Salento e Stretto di Messina. Nel pomeriggio ruoteranno da Nord-Est e diventeranno moderati al Centro-Sud peninsulare, localmente forti sulle coste adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il Mar Ionio. Mossi Canale di Sardegna, medio-basso Tirreno, Stretto di Sicilia e Adriatico, in aumento, quest’ultimo, nel suo settore centro-meridionale. Poco mossi gli altri mari con moto ondoso in intensificazione per il Nord Tirreno.

Le previsioni meteo per lunedì 13 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno con formazioni di foschie dense e qualche banco di nebbia atteso nottetempo sulla Pianura Padana e lungo le coste Nord Adriatiche; ancora gelate notturne sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, innocui annuvolamenti bassi e stratiformi su Marche, Abruzzo e Sardegna, in graduale dissolvimento con ampio soleggiamento pomeridiano atteso su regioni adriatiche e Nord Sardegna; tempo stabile e ben soleggiato sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, copertura a tratti compatta con locali deboli precipitazioni fino al tardo mattino su Molise e sui rilievi di Campania e Basilicata; nel pomeriggio seguiranno schiarite sempre più ampie. Lievi fenomeni interesseranno anche Calabria e Sicilia, dove però il miglioramento è atteso dalle prime ore serali. Quota neve sulle aree appenniniche calabresi dai 1000-1200 metri.

Temperature minime in calo su Alpi, Prealpi, Appennino centrosettentrionale e bassa Calabria; in rialzo su pianura veneta, Romagna, Nord Marche, Sardegna, Sicilia meridionale e sul resto del Sud; pressoché stazionarie sul restante territorio; massime in lieve aumento su Alto Adige, Nord Veneto e Sardegna occidentale; in diminuzione su Piemonte, rilievi lombardi, Friuli-Venezia Giulia e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli nordorientali al Sud e Sicilia con residui rinforzi sulle aree ioniche; deboli variabili al Centro-Nord e Sardegna.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; generalmente poco mossi Mar e Canale di Sardegna; mossi i restanti bacini, con moto ondoso in diminuzione su Mar Ligure, Tirreno orientale e Nord Adriatico.