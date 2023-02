Freddo, neve e piovaschi al Sud oggi e domani: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 13 e 14 febbraio, San Valentino, evidenziando ancora instabilità residua al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 13 febbraio 2023

Al Nord, cielo generalmente sereno.

Al Centro e Sardegna, velature spesse sulle regioni adriatiche in dissolvimento serale e formazione di nubi più compatte sul Sud delle Marche e sull’Abruzzo con associate deboli piogge; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso su Molise e aree interne campane, Basilicata, Sicilia e Calabria con associate precipitazioni su Calabria e Sicilia, più intense sulla Calabria ionica e Sicilia sudorientale sino al pomeriggio e con possibili nevicate sull’appennino calabro sopra i 1000 metri; generali ampie schiarite dalla tarda serata.

Temperature minime in calo su Liguria Appennino centrale e Calabria meridionale; in aumento su Veneto meridionale, Romagna, coste toscane, Abruzzo, Molise, coste camapane, Calabria settentrionale e Sicilia Sud; invariate altrove. Massime in calo su Piemonte, Valle d’Aosta, entroterra ligure appennino tosco emiliano e centrale, entroterra di Lazio ed Abruzzo, Sicilia sudorientale, e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti deboli dai quadranti settentrionali su coste centrali adriatiche, meridione ed isole maggiori anche con rinforzi decisi su Campania, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia sudorientale, e tendenza a generale attenuazione dal tardo pomeriggio; deboli variabili sul restante Centro-Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; generalmente poco mossi mar e canale di Sardegna; mossi i restanti bacini, con moto ondoso in diminuzione su mar Ligure, Tirreno orientale e Nord Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 14 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno, salvo formazioni di foschie dense e nebbie attesi nottetempo ed al primo mattino sulla pianura padana e lungo le coste nord adriatiche; ancora gelate sulle aree pianeggianti nelle ore notturne.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari tempo stabile e ben soleggiato, ma con gelate notturne nelle aree interne; innocui annuvolamenti bassi e stratiformi sulla Sardegna, seguiti dal pomeriggio da ampie schiarite sulle aree centromeridionali dell’isola.

Al Sud e Sicilia, iniziale estesa copertura bassa su Puglia, bassa Calabria e Sicilia, accompagnata fino al pomeriggio da sporadici piovaschi attesi sul settore tirrenico dell’isola; seguiranno ampi rasserenamenti sull’area pugliese. Ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione.

Temperature minime in rialzo su Alpi, Prealpi, Appennino centrosettentrionale, basso Lazio e Calabria meridionale; in calo su coste venete e romagnole, Sardegna nordorientale, Marche ed Umbria settentrionali, restante territorio abruzzese, Molise, Campania, Basilicata ionica, Centro-Nord Calabria e Sicilia; stazionarie altrove; massime in aumento sulla catena alpina e prealpina, dorsale appenninica centrosettentrionale, Basilicata tirrenica, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli intorno Nord-Ovest su coste centrali tirreniche ed adriatiche, nonché al Sud, Sicilia compresa, con occasionali rinforzi dai quadranti settentrionali su Puglia, Calabria e Sicilia orientale; deboli occidentali in Pianura Padana e variabili sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; -mossi medio e basso Adriatico; da mossi a poco mossi mar di Sardegna, Tirreno centromeridionale e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.