“Neve a bassa quota e tempesta forte”: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 8 e 9 febbraio, evidenziando freddo intenso causato da correnti artiche e neve a bassa quota.

Fino alla mezzanotte di oggi, 8 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, da molto nuvoloso a coperto sull’Emilia Romagna con possibili deboli nevicate pomeridiane a bassa quota sul centro nord della regione; generalmente sereno o poco nuvoloso altrove ma con nubi in aumento pomeridiano sul settore alpino e prealpino centro occidentale con possibili deboli nevicate dalla sera oltre i 500 metri; possibili gelate notturne in pianura padana.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni adriatiche e appenniniche con possibili nevicate a bazza quota su marche e Abruzzo; molto nuvoloso sul sud ed ovest della Sardegna con possibili deboli precipitazioni anche a carattere nevoso oltre i 300 metri; temporanee velature spesse dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso o coperto con associate deboli precipitazioni su Molise, Puglia settentrionale e aree ioniche di Calabria, Basilicata che potranno essere a carattere nevoso sopra i 200 metri sulle sule arre appenniniche; moto nuvoloso sull’isola con deboli precipitazioni anche nevose a quote medio alte.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, invariate altrove.

Venti da moderati a forti settentrionali sulla Liguria di ponente, orientali sulle coste adriatiche settentrionali e sulla Sardegna, e dal pomeriggio sulle coste campane, sulla Calabria e sulla Sicilia orientale; generalmente deboli dai quadranti orientali sul restante centro-sud con locali rinforzi sulle coste toscane; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia e basso Ionio; molto mossi i restanti bacini.

Per giovedì 9 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, locali addensamenti compatti su Romagna meridionale e prealpicentro ccidentali, con deboli nevicate a bassa quota, in attenuazione dal tardo mattino; bel tempo sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, molte nubi compatte su Sardegna e regioni adriatiche, con deboli nevicate al di sopra dei 200 metri sulle regioni adriatiche ed al disopra dei 700 metri sulla Sardegna; bel tempo sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, molte nubi compatte su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali, che localmente potranno assumere carattere di eccezionalità specie sulla Sicilia; nuvolosità irregolare, a tratti intensa sul resto del meridione, con piogge sparse e locali nevicate sull’Appennino al disopra dei 500 metri.

Temperature minime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Liguria e Sardegna, in aumento in pianura padana, appennini e regioni tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Sicilia occidentale, Alpi e Prealpi del Triveneto, in diminuzione al nord-ovest e Calabria tirrenica, stazionarie sul resto del Paese.

Venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta o tempesta forte, su Sicilia e Calabria; deboli o al più moderati settentrionali sul resto del centro-sud e Liguria; deboli variabili sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati ionio occidentale e stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati Tirreno, stretto di Sicilia e restante Ionio; mossi adriatico e mar ligure; molto mossi i restanti mari.