Gelo e neve in pianura: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 7 e 8 febbraio, evidenziando temperature in calo e la possibilità di neve fino a quote molto basse o di pianura.

Fino alla mezzanotte di oggi, 7 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, addensamenti consistenti su rilievi lombardi, ponente ligure, appennino emiliano-romagnolo e cuneese con residue, deboli nevicate, fino a quote di pianura su quest’ultimo. Seguirà un rapido e deciso miglioramento con schiarite sempre più ampie. Sereno sul resto del nord.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sull’isola associate a precipitazioni sparse, nevose oltre i 700-800 metri. Da metà giornata i fenomeni tenderanno a diventare più isolati e saranno limitati ai versanti orientale e settentrionale. Parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo con sporadiche nevicate sulle aree interne dell’Abruzzo, anche a quote collinari. Bello e soleggiato altrove a parte qualche temporaneo annuvolamento sulle aree appenniniche.

Al Sud e Sicilia, poche nubi sulle versante tirrenico peninsulare e quello ioniche della Calabria meridionale. Nuvolosità irregolare altrove, a tratti più consistente e associata a locali, deboli piogge e qualche fiocco di neve oltre i 700-800 metri su aree appenniniche e zone interne delle regioni peninsulari.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest, alpi orientali ed Emilia-Romagna; stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti deboli o moderati nord-orientali al Centro-Sud peninsulare, Sicilia e litorali del nord adriatico con temporanei rinforzi di burrasca sulle coste di puglia e Calabria ionica. Da moderati a forti occidentali sulla Sardegna, fino a burrasca e con mareggiate lungo le coste esposte. Deboli variabili sul resto del settentrione, in rotazione e intensificazione da Nord per la Liguria.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati mare e canale di Sardegna e settore Ovest del mar Ligure, in attenuazione quest’ultimo. Molto mossi gli altri mari con moto ondoso in diminuzione per medio-alto Adriatico, Tirreno settentrionale e orientale e mar Ligure orientale.

Per mercoledì 8 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, nubi in rapido aumento sull’Emilia-Romagna con lievi nevicate fino a quote di pianura dal pomeriggio sul settore centrosettentrionale della regione; bel tempo altrove, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia con qualche fiocco di neve da fine giornata oltre i 500-600 metri; estese gelate notturne sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su regioni adriatiche e restanti aree appenniniche con neve a bassa quota su Nord Marche e soprattutto sull’Abruzzo; sulle restanti aree peninsulari cielo sereno al mattino e poi caratterizzato dal passaggio di spesse ma innocue velature. Sulla Sardegna molte nubi sulle aree orientale e meridionale con lievi precipitazioni associate, nevose oltre i 300-400 metri; schiarite alternate ad annuvolamenti sul restante territorio dell’isola.

Al Sud e Sicilia, copertura sempre più diffusa con lievi precipitazioni su Molise, Nord Puglia, Basilicata e Calabria ioniche, e sulla Sicilia, nevose oltre i 200-300 metri sulle relative aree peninsulari e a quote più elevate sulla Sicilia settentrionale; nubi alternate a schiarite sul resto del Sud.

Temperature minime in calo su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna centrorientale e Marche; in aumento su bassa Calabria e Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve aumento su Campania, Salento, Basilicata e Calabria ionica; in diminuzione sulle aree alpine centrorientali, coste abruzzesi e Sicilia centroccidentale.

Venti da moderati a localmente forti settentrionali sul ponente ligure ed orientali su coste Nord Adriatiche e Sardegna, in estensione dal pomeriggio a coste campane, Calabria e Sicilia orientale; generalmente deboli dai quadranti orientali sul restante Centro-Sud con locali rinforzi sulle coste toscane; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia e basso Ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.