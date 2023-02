San Valentino con nebbia e gelate: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 14 e 15 febbraio, San Valentino, evidenziando ancora instabilità residua al Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 14 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, tranne la formazione di strati bassi durante la notte fino al primo mattino e dopo il tramonto in Pianura Padana, associata a foschie dense o locali banchi di nebbia. Gelate notturne diffuse sulle pianure.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree peninsulari; parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con nubi in diminuzione nel corso della giornata sulla parte meridionale dell’isola. Gelate notturne diffuse sulle zone interne.

Al Sud e Sicilia, addensamenti anche compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, ma con bassa probabilità di deboli piogge; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al Sud ed in Pianura Padana, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in aumento su Alpi, Prealpi, Appennini e Sicilia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli settentrionali al Centro-Sud, con locali rinforzi sulle regioni ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; mossi tirreno, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e medio-basso Adriatico; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di strati bassi al primo mattino e dopo il tramonto in pianura padana, seguite da foschie dense o locali banchi di nebbia.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle velature dalla sera sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi basse dalla sera sulla Sicilia.

Temperature minime in lieve aumento su tutto il Paese; massime in aumento al Centro-Sud e Liguria, in diminuzione al Nord-Est, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli variabili su tutto il Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.