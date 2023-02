Foschie e banchi di nebbia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 15 e 16 febbraio evidenziando una settimana all’insegna di condizioni stabili.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 15 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno con aumento della nuvolosità dalla sera al nordovest fino alla Lombardia con nubi basse sulla Liguria costiera; attesa riduzione della visibilità con foschie e locali nebbie sulla pianura padana orientale specie sulla costa.

Al Centro e Sardegna, giornata soleggiata con rari addensamenti sulla Sardegna, Toscana e basso Lazio costieri dalla sera, con associata riduzione della visibilità nelle zone interne e su gran parte della Toscana settentrionale.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse con associata locale riduzione della visibilità su Puglia, specie sul Salento, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento specie al Centro e al Sud; massime in aumento al Centro Sud e Sicilia, stazionarie altrove.

Venti deboli settentrionali fino a moderati sulle coste del basso Tirreno, dello Ionio e del medio-basso Adriatico in indebolimento a metà giornata; deboli variabili sulle altre regioni.

Per quanto riguarda di mari, saranno da mossi a molto mossi a largo il medio-basso Adriatico e lo Ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per giovedì 16 febbraio 2023

Al Nord, cielo inizialmente velato da nubi medio alte a cui faranno seguito decise aperture dal pomeriggio a partire dalle aree più occidentali, in estensione al resto del settore; formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna, scarsa nuvolosità sulle regioni adriatiche ma con sottili velature che tenderanno a coprire il cielo dalla mattinata e addensamenti consistenti dalla sera sui rilievi appenninici; cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi a tratti compatte, sulle restanti regioni, con formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Sud e Sicilia, graduale aumento della copertura nuvolosa con nuvolosità più consistente su Molise e regioni del versante tirrenico Sicilia inclusa. Formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia nelle aree interne al primo mattino e dopo il tramonto.

Temperature minime in lieve calo su fondovalle piemontese, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, restante Appennino settentrionale, Toscana, sul resto dell’Appennino centrale e lungo le coste tirreniche della Sicilia; stazionarie o al più in lieve rialzo altrove; massime in calo su Alpi, Prealpi, Appenino settentrionale, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e rilievi appenninici di Abruzzo e Molise; in rialzo su Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli meridionali sulla Liguria e lungo le coste ioniche di Calabria e Sicilia; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda di mari, saranno da poco mossi a mossi il mar Ligure e la parte più meridionale del mar Ionio e dello Stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.