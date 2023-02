Prosegue il dominio anticiclonico, le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 17 e 18 febbraio evidenziando tempo stabile e assenza di perturbazioni.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 17 febbraio 2023

Al Nord, cielo poco nuvoloso con maggiori addensamenti per nubi basse sulla pianura padana e Liguria, con associata riduzione della visibilità per foschie e nebbie, localmente anche dense sul Piemonte e coste adriatiche.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare ma raramente densa, fatta eccezione per le nubi basse su Toscana, Lazio e coste abruzzesi; attesa riduzione della visibilità nelle ore più fredde su Sardegna, zone costiere e adiacenti nonché valli di Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso con nubi basse su Campania, Salento e Sicilia settentrionale; atteso aumento delle nubi anche nelle zone interne appenniniche verso sera nonché riduzione della visibilità localmente su Salento e coste tirreniche.

Temperature minime in calo al centro nord, in lieve aumento su Toscana e pianura padana, stazionarie altrove; massime in calo sul versante adriatico centro-meridionale e al nordovest, in aumento sulla Toscana, stazionarie altrove.

Venti deboli variabili con locali rinforzi da nordovest sulle coste adriatiche centro-meridionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi, fino a localmente mossi a largo lo Ionio e l’Adriatico centro-meridionale.

I dettagli per venerdì 18 febbraio 2023

Al Nord, nella notte ed al primo mattino annuvolamenti consistenti su aree alpine e prealpine, seguiti da ampie aperture con cielo sereno o velato. Sul resto del nord estese nubi basse e stratiformi con formazioni di foschie dense e nebbie attese nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto su pianura padana e lungo le coste adriatiche; piovaschi dal pomeriggio sulla Liguria centro orientale.

Al Centro e Sardegna, ampio e prevalente soleggiamento sulle coste e nell’entroterra di Marche ed Abruzzo, nonché sulla Sardegna centromeridionale; molte nubi basse sul resto del centro e dell’isola con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino e dopo il tramonto. Dalla tarda mattinata ritroveremo comunque qualche temporanea apertura nelle zone interne del Lazio centromeridionale.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di cielo sereno velato sulle regioni adriatiche, coste ioniche e Sicilia centromeridionale, salvo nubi più consistenti attese a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio seguiranno estesi rasserenamenti lungo le coste. Annuvolamenti compatti sulle restanti aree peninsulari e siciliane con tendenza ad attenuazione della copertura accompagnata da ampi rasserenamenti sulla Sicilia centromeridionale.

Temperature minime in rialzo su gran parte del nord; in calo su Lazio, Sardegna nordorientale e regioni meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, nord Lazio, coste adriatiche e molisane, nonché sulla Aardegna orientale; in diminuzione sulla pianura padana centro orientale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli occidentali sulla Sardegna, meridionali su Liguria ed appennino tosco-emiliano e variabili sul rimanente territorio.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi mar ligure al largo e bocche di Bonifacio; da mosso a poco mosso lo Ionio; generalmente poco mosso i restanti bacini.