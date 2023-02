Locali piogge e banchi di nebbia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 18 e 19 febbraio evidenziando una situazione sostanzialmente stabile, con locali piogge al Nord/Ovest.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 18 febbraio 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso e nubi più compatte sulla Liguria di levante con la possibilità di locali piogge per fine giornata; formazioni di foschie dense e banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino su pianura padana, sul Piemonte e lungo le coste adriatiche.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente poco nuvoloso poi, già nel corso della mattinata, nuvolosità in aumento su Lazio, Umbria e Toscana, dove, su quest’ultima, non si escludono locali piogge a ridosso delle zone appenniniche nel corso della serata; riduzione della visibilità in particolare nel corso della notte e al mattino su Sardegna, sulle coste di Toscana e Lazio e nelle vallate interne.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso con nubi in graduale aumento nel corso della giornata su Campania, Calabria e Basilicata, ma con scarsa possibilità di pioggia; formazioni di foschie dense e nebbie su Salento e coste tirreniche nelle ore notturne e mattutine.

Temperature massime in lieve aumento sul versante Adriatico centro-meridionale e al Nord Ovest, in diminuzione al Nord Ast, stazionarie altrove; minime in lieve aumento sul versante tirrenico e sulla Liguria, senza variazione di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli variabili con locali rinforzi da Nord Ovest sulle coste adriatiche centro-meridionali e da oveste sulle bocche di bonifacio.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso il mar Ligure, il mar di Corsica, il tirreno centro settentrionale e localmente il mar di Sardegna; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in graduale aumento sul mar Ionio.

I dettagli per il 19 febbraio 2023

Al Nord, nubi basse e stratificate in pianura padana, con foschie dense associate, in diradamento durante le ore centrali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti bassi sulle regioni tirreniche peninsulari, con foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto lungo le valli interne; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi sulle regioni tirreniche peninsulari, con foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto lungo le valli interne; cielo pressoché sereno sul resto del meridione.

Temperature minime stazionarie sul triveneto orientale ed in aumento sul resto del paese; massime in lieve aumento su isole maggiori Toscana, Umbria e Marche settentrionali, stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il mar Ligure; da poco mossi a mossi mare di Sardegna alto tirreno e Ionio; poco mossi i restanti mari.