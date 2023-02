Primi segni di cedimento dell’alta pressione: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 21 e 22 febbraio evidenziando i primissimi segni di cedimento dell’alta pressione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 21 febbraio 2023

Al Nord, cielo in prevalenza sereno o con velature in transito su Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige e aree alpine in generale; copertura estesa di nubi basse, in parziale diradamento pomeridiano, interesseranno Liguria, Appennino settentrionale ed in generale le aree pianeggianti e pedemontane delle restanti regioni; deboli piogge si potranno avere sulla Liguria centrorientale mentre foschie dense e nebbie saranno presenti nelle suddette aree pianeggianti in diradamento nel corso della mattinata.

Al Centro e Sardegna, addensamenti diffusi di nubi basse su Toscana, coste adriatiche, Umbria, Lazio e Sardegna settentrionale, in parziale diradamento pomeridiano ma con gli annuvolamenti che si estenderanno anche alle aree interne adriatiche; qualche debole pioggia si potrà avere su Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio; ampio soleggiamento sul resto della Sardegna; foschi dense e nebbie si avranno lungo i litorali, nelle aree interne e nelle valli peninsulari in diradamento nel corso della mattinata.

Al Sud e Sicilia, addensamenti sparsi di nubi basse su Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche; ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione. Foschie dense e locali banchi di nebbia nelle valli interne e nelle pianure della Puglia si diraderanno nel corso della mattinata.

Temperature massime in aumento su Piemonte orientale, bassa Lombardia, rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale, coste adriatiche pugliesi, Calabria meridionale, Sicilia settentrionale ed orientale; in diminuzione su Liguria, restante territorio veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Campania e coste ioniche di Salento e Basilicata; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli di direzione variabile con qualche rinforzo settentrionale sul Salento e meridionale sulla Sicilia occidentale.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo Ionio al largo; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

I dettagli per il 22 febbraio 2023

Al Nord, spesse velature sul Trentino-Alto Adige; cielo coperto per nubi più significative sul resto del Nord con deboli precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, anche nevose dal pomeriggio/sera sulle alpi occidentali oltre i 1500-1700 metri. Nottetempo ed al primo mattino formazione di foschie dense e nebbie sulla pianura padana centrorientale.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto su regioni peninsulari e Nord Sardegna con locali piovaschi diurni sulla Toscana; dal pomeriggio attesa qualche apertura su Marche ed Abruzzo, mentre lievi rovesci interesseranno il settore settentrionale dell’isola da fine giornata. Sul restante territorio sardo iniziale ampio soleggiamento, seguito dall’arrivo di innocue nubi medio-alte.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su Calabria e Sicilia. Sul resto del meridione copertura estesa con qualche locale piovasco sulla Puglia e temporanee aperture diurne su Campania, Puglia settentrionale e Basilicata.

Temperature minime in lieve calo sulle aree alpine, Liguria ed appennino centromeridionale; in rialzo su Pianura Padana, coste centromeridionali adriatiche e Sardegna; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in diminuzione su alpina e Prealpi, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Est Sardegna, Basilicata orientale e Calabria ionica; in tenue aumento sulla Sicilia centroccidentale; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia ed il basso ionio fino a sera; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini, con moto ondoso in aumento serale sul canale di Sardegna.