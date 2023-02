Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani instabilità al Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 12 febbraio, e fino venerdì 17.

Le previsioni meteo per il 12 febbraio 2023

Al Nord, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; gelate notturne sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, ampio e prevalente soleggiamento, temporaneamente interrotto in mattinata dal passaggio di innocue nubi medie su regioni adriatiche, Umbria e Lazio centromeridionale; ulteriori annuvolamenti più consistenti, ma sempre in un contesto asciutto, sono attesi poi dal pomeriggio sull’Abruzzo ed occasionalmente sulla Sardegna settentrionale da fine giornata.

Al Sud e Sicilia, copertura in rapido aumento con qualche lieve precipitazione che dalla Puglia coinvolgerà dal pomeriggio anche le altre regioni meridionali e la Sicilia, assumendo carattere nevoso sulle zone appenniniche oltre gli 800-1000 metri.

Temperature minime in flessione sulla Sicilia sudorientale; senza variazioni di rilievo su Romagna e Sicilia occidentale; in rialzo sul resto del Paese; massime stazionarie su Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Campania, Casilicata, Calabria e Sicilia tirreniche; aumento sul resto d’Italia.

Venti fino a moderati settentrionali al Sud; deboli intorno Nord su coste tirreniche ed adriatiche del Centro e variabili sulle restanti zone centrosettentrionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi mossi basso adriatico, Ionio e stretto di Sicilia, quest’ultimo con moto ondoso in graduale attenuazione; da poco mosso a mosso il mar di Sardegna; poco mosso il mar Lgure e la porzione più a Nord dell’Adriatico; generalmente mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per il 13 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno con formazioni di foschie dense e qualche banco di nebbia atteso nottetempo sulla pianura padana e lungo le coste nord adriatiche; ancora gelate notturne sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, innocui annuvolamenti bassi e stratiformi su Marche, Abruzzo e Sardegna, in graduale dissolvimento con ampio soleggiamento pomeridiano atteso su regioni adriatiche e Nord Sardegna; tempo stabile e ben soleggiato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, copertura a tratti compatta con locali deboli precipitazioni fino al tardo mattino su Molise e sui rilievi di Campania e Basilicata; nel pomeriggio seguiranno schiarite sempre più ampie. Lievi fenomeni interesseranno anche Calabria e Sicilia, dove però il miglioramento è atteso dalle prime ore serali. Quota neve sulle aree appenniniche calabresi dai 1000-1200 metri.

Temperature minime in calo su Alpi, Prealpi, Appennino centrosettentrionale e bassa Calabria; in rialzo su pianura veneta, Romagna, Nord Marche, Sardegna, Sicilia meridionale e sul resto del Sud; pressoché stazionarie sul restante territorio; massime in lieve aumento su Alto Adige, Nord Veneto e Sardegna occidentale; in diminuzione su Piemonte, rilievi lombardi, Friuli-Venezia Giulia e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli nordorientali al Sud e Sicilia con residui rinforzi sulle aree ioniche; deboli variabili al Centro-Nord e Sardegna.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio; generalmente poco mossi mar e canale di Sardegna; mossi i restanti bacini, con moto ondoso in diminuzione su mar Ligure, Tirreno orientale e Nord Adriatico.

Martedì 14, ancora innocui addensamenti bassi su Puglia, bassa Calabria ed isole maggiori, in diradamento pomeridiano salvo persistenze sulla Sicilia tirrenica; ampio e prevalente soleggiamento sul resto d’Italia con formazioni di foschie dense e locali banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino su pianura padana e coste nord adriatiche.

Mercoledì 15 tempo stabile e ben soleggiato con nebbie estese sulle pianure e sulle aree adriatiche del Nord, in temporaneo dissolvimento nelle ore centrali; tendenza ad aumento delle nubi basse da fine giornata sulle regioni tirreniche.

Giovedì 16 ancora prevalente stabilità con formazioni nebbiose sulle pianure settentrionali ed estesa copertura bassa ma innocua sulle regioni tirreniche; più soleggiato sul resto del Paese. Nella giornata di venerdì 17 aumenta la copertura anche al Nord con qualche lieve precipitazione sulla Liguria e sulle aree alpine confinali; ancora nuvolosità estesa sulle zone tirreniche, mentre schiarite maggiori interesseranno le regioni centromeridionali adriatiche.

