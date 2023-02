Ecco dove nevicherà a bassa quota: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 13 febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 8 febbraio, e fino lunedì 13.

Per la giornata di domani, 8 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, nubi in rapido aumento sull’Emilia-Romagna con lievi nevicate fino a quote di pianura dal pomeriggio sul settore centrosettentrionale della regione; bel tempo altrove, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia con qualche fiocco di neve da fine giornata oltre i 500-600 metri; estese gelate notturne sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su regioni adriatiche e restanti aree appenniniche con neve a bassa quota su Marche ed Abruzzo; sulle restanti aree peninsulari cielo sereno al mattino e poi caratterizzato dal passaggio di spesse ma innocue velature. Sulla Sardegna molte nubi sulle aree orientale e meridionale con lievi precipitazioni associate, nevose oltre i 300-400 metri; schiarite alternate ad annuvolamenti sul restante territorio dell’isola.

Al Sud e Sicilia, copertura sempre più diffusa con lievi precipitazioni su Molise, Nord Puglia, Basilicata e Calabria ioniche, e sulla Sicilia, nevose oltre i 200-300 metri sulle relative aree peninsulari e a quote più elevate sulla Sicilia settentrionale, dalla sera sensibile aumento della nuvolosità compatta su Sicilia e Calabria con rovesci o temporali diffusi. Nubi alternate a schiarite sul resto del Sud.

Temperature minime in calo al Nord e Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime stazionarie su tutto il Paese.

Venti da moderati a localmente forti settentrionali sul ponente ligure ed orientali su coste nord adriatiche e Sardegna, in estensione dal pomeriggio a coste campane, Calabria e Sicilia orientale; generalmente deboli dai quadranti orientali sul restante Centro-Sud con locali rinforzi sulle coste toscane; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia e basso Ionio; molto mossi i restanti bacini.

Per giovedì 9 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, locali addensamenti compatti su Romagna meridionale e Prealpi centroccidentali, con deboli nevicate già a bassa quota, in attenuazione dal tardo mattino; bel tempo sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, molte nubi compatte su Sardegna e regioni adriatiche, con deboli nevicate al di sopra dei 200 metri sulle regioni adriatiche ed al di sopra dei 700 metri sulla Sardegna; bel tempo sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia molte nubi compatte su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, che localmente potranno assumere carattere di eccezionalità specie sulla Sicilia; nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa sul resto del meridione, con piogge sparse e locali nevicate sull’Appennino al di sopra dei 500 metri.

Temperature minime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Liguria e Sardegna, in aumento in pianura padana, appennini e regioni tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Sicilia occidentale, Alpi e Prealpi del triveneto, in diminuzione al Nord-Ovest e Calabria tirrenica, stazionarie sul resto del Paese.

Venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta o tempesta forte, su Sicilia e Calabria; deboli o al più moderati settentrionali sul resto del Centro-Sud e Liguria; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati ionio occidentale e stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati Tirreno, stretto di Sicilia e restante Ionio; mossi Adriatico e mar Ligure; molto mossi i restanti mari.

Venerdì 10 febbraio ancora molte nubi compatte su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulla Sicilia, in attenuazione dal pomeriggio sulla Calabria e dalla sera anche sulla Sicilia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Sabato 11 febbraio residui addensamenti compatti sulla Sicilia, senza fenomeni associati ed in diradamento serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Domenica 12 febbraio cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi compatte al Sud, accompagnate da deboli piogge sparse dalla sera sulle regioni ioniche. Durante la giornata di lunedì 13 avremo il graduale diradamento della nuvolosità compatta e dei fenomeni sulle regioni meridionali, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.