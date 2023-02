Forte maltempo e neve a bassa quota: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 6 febbraio, e fino sabato 11.

Per la giornata di domani, 6 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, tra notte e primo mattino neve fino intorno 300 mt su SW Piemonte e, dalla sera, anche a quote di pianura sul settore occidentale; poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti aree alpine e irregolarmente nuvoloso su quelle prealpine, in aumento serale su Valle d’Aosta e Lombardia con deboli nevicate associate; variabile sulla Liguria con nubi in aumento pomeridiano e locali precipitazioni dalla sera sul settore di ponente; irregolarmente nuvoloso sul resto del nord, con schiarite anche ampie sull’Emilia e nubi in diradamento serale sul Nord-Est.

Al Centro e Sardegna, sulla Sardegna precipitazioni da sparse a diffuse, specie sul settore orientale e nevose a partire da 700 mt, con fenomeni sempre meno estesi dal tardo pomeriggio e in serata; molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con precipitazioni deboli e occasionali; sereno o poco nuvoloso sul resto del centro salvo addensamenti anche consistenti sui settori più orientali di Umbria e Lazio.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare a tratti intensa su tutte le regioni peninsulari, con deboli e occasionali precipitazioni su Molise, Puglia e settori Est di Basilicata e Calabria e parziali schiarite sulle coste campane e di Basilicata e Calabria tirreniche; poco o parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, con nubi in generale aumento pomeridiano e isolate piogge serali sul settore Ovest.

Temperature minime in lieve aumento sulla Sardegna occidentale e in generale calo sul resto d’Italia, più marcato su Valle d’Aosta, Ovest e Sud Piemonte e sulla Sicilia; massime pressoché stazionarie sul Sud peninsulare e su Abruzzo, Marche, Friuli-Venezia Giulia e settori Est di Veneto ed Emilia-Romagna, in calo sul restante territorio specie su Sardegna e Piemonte.

Venti forti settentrionali su Puglia e Calabria jonica in attenuazione e dalla tarda mattina e nel pomeriggio; da moderati a localmente forti sud-orientali sulla Sardegna; da Nord/Est sul resto del Centro-Sud, moderati con residui e locali rinforzi al primo mattino al Sud e da deboli a moderati al Centro con i rinforzi maggiori su aree appenniniche e coste toscane; deboli al Nord, variabili sul settore alpino e orientali sul resto del Nord con rinforzi su Liguria di ponente e coste adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna, anche localmente molto agitato l’estremo settore N-NW; da molto mosso ad agitato lo Lonio e tendente a molto mosso; a mossi a molto mossi i restanti mari, anche localmente agitato il canale di Sardegna e, fino al primo pomeriggio, il mar Ligure occidentale.

Per martedì 7 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, neve fino a quote di pianura sul Piemonte occidentale e su Valle d’Aosta e alpi lombarde fino al primo mattino e in miglioramento con schiarite sempre più ampie; cielo sereno sul resto del Nord salvo addensamenti consistenti ma innocui che indugeranno sulla Romagna e, fino la tarda mattina anche sulla Liguria centro-occidentale con locali precipitazioni tra notte e primo mattino sulla Liguria di ponente.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulla Sardegna con isolate precipitazioni sul settore orientale e meridionale, con quota neve da 700/800 mt; sereno su Toscana, Umbria e Lazio salvo addensamenti sui rilievi più esposti ad Est; molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con occasionali e deboli precipitazioni sull’Abruzzo, nevose fino a quote molto basse fino metà giornata.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso con piogge sparse sulla Sicilia, nevose fino 700/800 mt; da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con occasionali precipitazioni su Molise, Puglia e settori Est di Basilicata e Calabria, nevose a quote molto basse fino la tarda mattina su Molise e puglia e mediamente tra 600 e 800 mt nel prosieguo della giornata.

Temperature minime in calo al Nord e Sardegna, in lieve aumento su Sicilia e Sud Calabria, pressoché invariate sul resto del Paese; massime in calo su Valle d’Aosta, Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, rilievi collinari e montuosi piemontesi e sulla Sicilia, in aumento sul Sud peninsulare, Abruzzo e Marche.

Venti da moderati a forti orientali sulla Sardegna; deboli variabili su a Alpi e Prealpi; da deboli a moderati orientali sul resto d’Italia con decisi rinforzi su coste dell’alto Adriatico, Puglia meridionale, coste di Campania e Toscana e, da N-NE, sulla Liguria di ponente.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna, con quest’ultimo anche localmente molto agitato in serata; da mossi a molto mossi i restanti mari, anche agitato il settore Ovest del mar Ligure e tendenti a localmente agitati stretto di Sicilia e Tirreno sud-occidentale.

Mercoledì 8 instabile su Est Sardegna e Sicilia, con fenomeni più frequenti sulla Sicilia e in intensificazione serale sul settore Est, nubi irregolari sul Sud peninsulare, centrali Adriatiche e Romagna con locali precipitazioni su regioni e aree adriatiche e joniche e da pomeriggio anche sulla Romagna, in deciso peggioramento serale su Sud Calabria. Stabile con cielo prevalentemente sereno sul resto del Paese con moderata nuvolosità in aumento serale associata a precipitazioni locali su Alpi/Prealpi occidentali.

Giovedì 9 marcato maltempo sulla Sicilia con precipitazioni diffuse, abbondanti e localmente intense specie sul settore meridionale e orientale. Precipitazioni da isolate a sparse su Sardegna e Calabria, specie settori Est, isolate su Romagna e Marche e, dal pomeriggio anche su Basilicata, Campania, Molise, Lazio e Abruzzo. Quota neve molto bassa su Romagna e Marche, intorno 800 mt su Sardegna e Calabria e oltre 1000/1200 metri sulla Sicilia. Molte nubi su restante Emilia-Romagna e prevalenti schiarite sul resto del Nord salvo deboli nevicate fino al tardo mattino su Valle d’Aosta, Alpi e Prealpi lombarde e piemontesi.