Aeronautica Militare: a Roma protagonista il presente e il futuro della previsione a breve termine

MeteoWeb

A Roma, presso Casa dell’Aviatore, dal 7 al 9 febbraio 2023 ha avuto luogo l’incontro annuale del progetto Short Range Numerical Weather Prediction – Ensemble Prediction System (SRNWP-EPS) istituito nell’ambito del Gruppo di Interesse Economico EUMETNET, cui partecipa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Il progetto nasce con lo scopo di massimizzare la cooperazione europea per lo sviluppo e l’applicazione di sistemi di previsione a breve termine di tipo Ensemble e alla scala spaziale degli eventi convettivi, vale a dire circa 2 km, al fine di migliorare la previsione probabilistica degli eventi estremi, spiega l’Aeronautica Militare in un approfondimento.

Il coordinamento del progetto è stato attribuito all’Agenzia Meteorologica Spagnola (Agencia Estatal de Meteorología – AEMET), in collaborazione con il Servizio Meteorologico dell’AM. Nello specifico il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA), ha assunto la responsabilità dell’attività di implementazione di applicativi per la previsione probabilistica di fenomeni di interesse aeronautico, quali temporali e visibilità, anche tramite l’utilizzo di algoritmi innovativi di tipo machine learning.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 40 esperti del settore afferenti ai principali servizi meteorologici operativi europei. L’incontro di quest’anno, “From ensemble perturbations to an effective usage of ensemble forecasts”, è stato focalizzato sull’attuale stato dell’arte dei sistemi di previsione di tipo ensemble e del loro utilizzo, sia come strumento di supporto alle previsioni di tipo tradizionale, che dedicati alla caratterizzazione degli eventi estremi, considerando il valore aggiunto che tali modelli possono fornire ai processi di individuazione degli eventi atmosferici previsti su cui lavorano i servizi meteorologici operativi.

Il discorso di apertura dell’evento è stato tenuto dal Col. Adriano Raspanti, Capo dell’Ufficio Meteorologia dell’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia, il quale ha sottolineato il ruolo fondamentale della modellistica numerica per le attività operative e l’importanza della cooperazione internazionale in questo complesso settore, entrambi settori in continuo e rapido sviluppo.