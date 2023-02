Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: piovaschi in alcune regioni nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 17 febbraio, e fino mercoledì 22.

Le previsioni meteo per il 17 febbraio 2023

Al Nord, annuvolamenti consistenti su aree alpine, prealpine, Liguria centrorientale e restanti zone appenniniche, ma senza precipitazioni associate; nubi basse su Pianura Padana e lungo le coste adriatiche con formazioni di foschie dense e nebbie attese nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto; cielo sereno o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle regioni adriatiche; molte nubi sul resto del centro, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino. Dalla tarda mattinata ritroveremo comunque qualche temporanea apertura su bassa Toscana, Umbria e Lazio, mentre schiarite più decise e sempre più ampie interesseranno la Sardegna.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di cielo velato sulle regioni adriatiche e lungo le coste ioniche, salvo nubi più consistenti attese a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio seguiranno estesi rasserenamenti lungo le coste. Annuvolamenti compatti sul resto del Sud con possibilità di qualche lieve pioggia sulla bassa Calabria tirrenica, ma con tendenza a parziali schiarite pomeridiane che risulteranno invece sempre più ampie sulla Sicilia centro-meridionale.

Temperature minime in diminuzione su ovest Liguria, Piemonte, Lombardia centrosettentrionale, Trentino-Alto Adige, rilievi veneti e friulani, nonché su Marche meridionali, Abruzzo e basso Lazio; stazionarie sulla Sardegna e in lieve rialzo sul resto del Paese; massime in calo su Alto Adige, pianure piemontese, veneta e friulana, nonché su regioni centromeridionali adriatiche, Umbria orientale, appennino laziale e calabrese; in tenue aumento su bassa pianura lombarda e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti deboli settentrionali su basso adriatico e coste ioniche, e variabili sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Ionio e mar Ligure al largo, quest’ultimo con moto ondoso in graduale attenuazione; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo dal 18 al 22 febbraio 2023

Al Nord, nella notte ed al primo mattino annuvolamenti consistenti su aree alpine e prealpine, seguiti da ampie aperture con cielo sereno o velato. Sul resto del Nord estese nubi basse e stratiformi con formazioni di foschie dense e nebbie attese nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto su Pianura Padana e lungo le coste adriatiche; piovaschi dal pomeriggio sulla Liguria centrorientale.

Al Centro e Sardegna, ampio e prevalente soleggiamento sulle coste e nell’entroterra di Marche ed Abruzzo, nonché sulla Sardegna centromeridionale; molte nubi basse sul resto del centro e dell’isola con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino e dopo il tramonto. Dalla tarda mattinata ritroveremo comunque qualche temporanea apertura nelle zone interne del Lazio centromeridionale.

Al Sud e Sicilia, iniziali condizioni di cielo sereno velato sulle regioni adriatiche, coste ioniche e Sicilia centromeridionale, salvo nubi più consistenti attese a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio seguiranno estesi rasserenamenti lungo le coste. Annuvolamenti compatti sulle restanti aree peninsulari e siciliane con tendenza ad attenuazione della copertura accompagnata da ampi rasserenamenti sulla Aicilia centromeridionale.

Temperature minime in rialzo su gran parte del Nord; in calo su Lazio, Sardegna nordorientale e regioni meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, nord Lazio, coste adriatiche e molisane, nonché sulla Sardegna orientale; in diminuzione sulla pianura padana centrorientale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli occidentali sulla Sardegna, meridionali su Liguria ed appennino tosco-emiliano e variabili sul rimanente territorio.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi mar ligure al largo e bocche di Bonifacio; da mosso a poco mosso lo Ionio; generalmente poco mosso i restanti bacini.

Domenica 19 ampio soleggiamento su isole maggiori, estreme aree ioniche peninsulari e sulle aree alpine, prealpine e pedemontane centroccidentali; cielo molto nuvoloso o coperto sul resto del Paese per nubi basse e stratiformi, accompagnate da nebbie in val padana e locali deboli piogge su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; schiarite dal pomeriggio sulle aree costiere centrali adriatiche.

Lunedì 20 ancora copertura bassa diffusa su zone pianeggianti settentrionali, regioni tirreniche ed entroterra peninsulare con qualche sporadico piovasco su Liguria, centro tirrenico e Campania; cielo sereno o velato sul resto d’Italia.

Martedì 21 transito di velature anche spesse sulla catena alpina ed ampio soleggiamento sulle regioni centromeridionali adriatiche, zone ioniche ed isole maggiori; sul resto del Paese persiste una diffusa ed nuvolosità con lievi fenomeni sull’area ligure.

Mercoledì 22 aumenta la copertura al Nord-Ovest e Toscana con debolissimi fenomeni; ancora sole sulle isole maggiori e copertura estesa ma sostanzialmente innocua sul resto d’Italia.