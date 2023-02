Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia: cielo sereno, inversione termica a fondovalle

MeteoWeb

Oggi sulle Alpi Orientali passerà un debole fronte proveniente da nord, da lunedì l’anticiclone presente sull’Europa centro-occidentale manterrà stabilità atmosferica con masse d’aria che saranno molto miti in quota per il periodo: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali e sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse a fondovalle, poi in dissolvimento. Lo zero termico sarà in rialzo fino a 3000 m circa, con inversione termica a fondovalle.