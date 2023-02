Previsioni Meteo Lombardia: graduale aumento delle temperature

MeteoWeb

“Un robusto promontorio anticiclonico insiste per oggi e per i prossimi giorni sul Nord Italia, portando in Lombardia cielo soleggiato, ventilazione ancora discreta, e un graduale aumento delle temperature. Da lunedì il parziale indebolimento della struttura barica determinerà sulla regione anche un indebolimento della circolazione alla superficie con formazione di foschie o nebbia in pianura nelle ore fredde, via via più estesa. Tra mercoledì e giovedì cedimento dell’area di alta pressione ma senza fenomeni rilevanti sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per l’occasionale passaggio di velature sottili e qualche locale addensamento in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra -4°C e -2°C, con marcata inversione termica; massime tra 10°C e 12°C.

Zero termico: attorno a 2400-2600 metri, tendente a risalire in serata.

Venti: in generale deboli di direzione variabile: in pianura prevalentemente da ovest al mattino, in attenuazione e poi in rotazione da est nella giornata; in montagna settentrionali con locali rinforzi da nord fino al mattino sulle cime dei rilievi Alpini.