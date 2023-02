Previsioni Meteo Lombardia: domani foschie e nebbia in pianura

MeteoWeb

Un robusto promontorio anticiclonico insiste “sul Nord Italia, portando in Lombardia cielo soleggiato, ventilazione ancora discreta, e un graduale aumento delle temperature“. Da domani “il parziale indebolimento della struttura barica determinerà sulla regione anche un indebolimento della circolazione alla superficie con formazione di foschie o nebbia in pianura nelle ore fredde, via via più estesa. Tra mercoledì e giovedì cedimento dell’area di alta pressione ma senza fenomeni rilevanti sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti sulla pianura in dissoluzione nelle ore soleggiate.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti, ma in lieve aumento. In pianura minime intorno a -2°C, con marcata inversione termica; massime intorno a 11°C.

Zero termico: in risalita nella mattina, dal pomeriggio attorno a 3000 metri.

Venti: ovunque deboli di direzione variabile.

Altri fenomeni: locale foschia o nebbia a banchi possibile nelle ore fredde sulla pianura meridionale, con locali gelate.