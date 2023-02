Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno e foschia in pianura

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico insiste sul Nord Italia fino a mercoledì, in lento indebolimento: in Lombardia cielo prevalentemente sereno, con foschia in pianura nelle ore fredde e formazione di nebbia via via più estesa. Giovedì il cedimento della struttura di alta pressione lascia il posto ad un flusso dai quadranti occidentali con qualche nube in più sulla regione; il flusso in quota andrà ad intensificarsi tra venerdì e sabato con probabile rinforzo del vento anche nei bassi strati. Precipitazioni assenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con nubi basse o foschia in pianura nelle ore fredde.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni rilevanti ma tendenti ad un lieve aumento. In pianura minime tra -2°C e 1°C, massime tra 15°C e 17°C.

Zero termico: attorno a 3000 metri.

Venti: deboli: in pianura prevalentemente dai quadranti occidentali; in montagna di direzione variabile.

Altri fenomeni: foschia o nebbia a banchi in pianura nelle ore fredde.