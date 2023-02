Previsioni Meteo Lombardia: temperature lievemente sopra la norma

MeteoWeb

“La prevalente presenza di un regime anticiclonico garantisce fin verso la fine della settimana giornate stabili, per lo più poco nuvolose o velate, con temperature lievemente sopra la norma del periodo. La probabilità di formazione di foschie e banchi di nebbie sulle Pianure nelle ore più fredde andrà nel corso delle prossime giornate ad aumentare. Tra domenica e lunedì maggior nuvolosità, seppure ancora in un contesto di relativa incertezza previsionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari a tratti estesi su Alpi più settentrionali dal pomeriggio. Foschie o banchi di nebbia fino al mattino e nuovamente in tarda serata su parte della pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. In Pianura minime tra -1 e 2°C, massime tra 12 e 16°C.

Zero termico: intorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli dai quadranti occidentali, con rinforzi su Appennino.