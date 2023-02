Previsioni Meteo Lombardia: graduale aumento dell’instabilità all’orizzonte

MeteoWeb

“Tra domenica pomeriggio e le prime ore di lunedì avvicinamento di un debole fronte freddo da nord: venti in parziale rinforzo, in particolare sulle Alpi, debole instabilità su settori orientali e settentrionali, ma con precipitazioni assenti o non significative. precipitazioni. Tra lunedì mattina e martedì sera promontorio mobile sul Nord Italia con tempo stabile, da mercoledì correnti in rotazione da ovest-sudovest e graduale aumento dell’instabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sulla pianura e parte dell’Appennino nubi basse e foschie diffuse fino al mattino, in successivo graduale dissolvimento; su Alpi e Prealpi poco nuvoloso o velato, salvo addensamenti sulle Prealpi meridionali fino al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 15 °C.

Zero termico: in graduale salita fino a 3200 metri ovunque.

Venti: in pianura inizialmente deboli da est, poi variabili; in montagna fino al primo mattino moderati settentrionali con residui rinforzi sul confine, poi in attenuazione.

Altri fenomeni: foschie diffuse in pianura fino al mattino.