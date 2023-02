Previsioni Meteo Lombardia: tempo ventoso e deboli nevicate nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Un intenso flusso settentrionale determina sulla regione tempo ventoso e soleggiato, con la possibilità di deboli nevicate sul crinale di confine ma temperature miti per effetto del foehn sulla pianura e nelle valli. Tra domenica e lunedì è possibile il rapido transito sulla Lombardia di un nucleo più instabile inserito nel flusso settentrionale, con deboli nevicate sulle Alpi e la possibilità di isolati rovesci sui settori orientali. Temperature in marcato calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature in quota, più sensibile dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti, ma con meno effetti di foehn. In pianura minime tra -1°C e 4°C, massime tra 12°C e 14°C.

Zero termico: in risalita a partire dai rilievi occidentali, in serata attorno a 2600 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino in rapida attenuazione al mattino, poi deboli; in serata in marcata intensificazione da ovest. In montagna moderati da nord, forti sulle cime alpine e prealpine, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata.

Altri fenomeni: foschia o nebbia a banchi sulla pianura più orientale alla notte ed al mattino.