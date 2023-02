Previsioni Meteo Lombardia: da mercoledì cambia tutto

MeteoWeb

“Oggi e domani circolazione dai quadranti occidentali a curvatura anticiclonica con tempo stabile sulla regione. Da mercoledì flusso in rotazione da ovest-sudovest e progressivamente più umido per l’avvicinamento di una saccatura dal Nord Atlantico. Giovedì tempo debolmente perturbato sulla Lombardia per la formazione di una depressione sulla Penisola Iberica, persistente anche nei giorni seguenti ma con evoluzione al momento incerta“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su pianura ed Appennino irregolarmente nuvoloso per nubi basse, più compatte ed estese dal tardo pomeriggio. Altrove velato o nuvoloso per nubi medio-alte

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 2 e 6 °C, massime tra 12 e 16 °C.

Zero termico: inizialmente tra 3200 e 3400 metri, in graduale abbassamento nel corso della giornata fino a 2800 metri in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo nelle ore centrali; in montagna da deboli a localmente moderati occidentali.

Altri fenomeni: foschia diffuse in pianura e fondivalle, con possibili nebbie sulla bassa pianura al primo mattino.