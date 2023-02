Previsioni Meteo Lombardia: freddo, pioggia e vento forte nel fine settimana

MeteoWeb

“Blando flusso umido occidentale o sudoccidentale associato ad una saccatura in approfondimento sul nord della Penisola Iberica, ma con esigui effetti al suolo e caratterizzati da deboli e discontinue sparse piogge tra la serata odierna e fino a venerdì. Per sabato i flussi si disporranno via via più secchi da ovest nordovest in concomitanza della discesa di una area depressionaria con associata aria più fredda sull’Europa nordorientale e rinforzo dei venti a tutte le quote per il fine settimana. Domenica calo delle temperature e possibili deboli piogge al mattino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque generalmente nuvoloso, con possibili intermittenti deboli schiarite sparse nel corso del pomeriggio e più probabili sui rilievi.

Precipitazioni: deboli nella notte e mattino sulla bassa pianura centro occidentale, Appennino e parte dei rilievi alpini occidentali, nel pomeriggio deboli residuali sulle Retiche orientali. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 7 e 9°C, massime tra 12 e 14°C.

Zero termico: tra 1700 e 1900 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da sud.