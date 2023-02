Previsioni Meteo Lombardia: pioggia e crollo delle temperature nel fine settimana

MeteoWeb

“Per oggi e domani flusso umido occidentale con possibili ma poco probabili deboli piogge irregolari da locali a sparse e più probabili sulla parte occidentale nella serata di venerdì. Per il fine settimana graduale estensione di una ampia area depressionaria che dall’Europa nordorientale si estende verso ovest coinvolgendo anche l’Italia settentrionale, con afflusso di aria più fredda che determinerà un calo sensibile delle temperature domenica e deboli piogge sparse che si protrarranno anche per inizio settimana, non escluse anche a quote collinari“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con possibili intermittenti deboli schiarite sparse nel pomeriggio.

Precipitazioni: possibili deboli o molto deboli sparse in serata sui settori occidentali, poco probabili altrove.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 5 e 8°C, massime tra 13 e 16°C.

Zero termico: a circa 1800 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali nel pomeriggio in attenuazione in serata, in montagna in rinforzo da sud in serata.