Previsioni Meteo Lombardia: domani tornano freddo, pioggia e neve

“L’ingresso di correnti fredde da est guidate da una struttura depressionaria in transito a nord delle Alpi determina un netto calo termico e venti sostenuti nella giornata di domenica 26, quando deboli precipitazioni potranno interessare l’alta pianura e le Prealpi centro-occidentali risultando nevose sino a 500 metri circa. Da lunedì 27 un’area di bassa pressione in approfondimento sul Mediterraneo occidentale manterrà attive correnti orientali fredde e secche, con assenza di precipitazioni sulla Lombardia fino a metà settimana e temperature che, dopo il sensibile calo atteso, torneranno lentamente a salire specie nei valori massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino nubi in aumento sulla pianura, poco nuvoloso sulle Alpi; nella seconda parte del giorno generalmente nuvoloso con qualche schiarita sulle Retiche orientali.

Precipitazioni: deboli e irregolari in rapido transito da est verso ovest nelle prime ore del mattino, localmente a carattere di rovescio. Dalla tarda mattinata fenomeni concentrati sulle Prealpi centro-occidentali e sull’alta pianura limitrofa, con fiocchi di neve fino a 500 metri circa; scarsi o assenti gli accumuli al suolo.

Temperature: in sensibile diminuzione soprattutto le massime. In pianura minime comprese fra 2 e 4°C registrate in serata, massime tra 6 e 11°C.

Zero termico: in rapido abbassamento fino a 600-800 metri.

Venti: forti orientali in pianura e Appennino, moderati sulle Prealpi, forti settentrionali sulle Alpi.