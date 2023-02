Previsioni Meteo Lombardia: oggi quota neve a 500 metri

MeteoWeb

Oggi “deboli precipitazioni potranno interessare l’alta pianura e le Prealpi centro-occidentali risultando nevose sino a 500 metri circa“. Da domani “un’area di bassa pressione in approfondimento sul Mediterraneo occidentale manterrà attive correnti orientali fredde e secche, con assenza di precipitazioni sulla Lombardia fino a metà settimana e temperature che, dopo il sensibile calo atteso, torneranno lentamente a salire specie nei valori massimi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso per gran parte della giornata, al mattino addensamenti più compatti sul sud della regione, nella seconda parte del giorno nubi più diffuse su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: isolate e deboli nevicate nelle prime ore sull’Appennino, dal pomeriggio qualche fiocco possibile sulle Prealpi. Quota neve oltre i 300-400 metri in Appennino, oltre i 500-600 metri sui settori alpini.

Temperature: minime in diminuzione generale, massime in lieve aumento e più marcato sulle Alpi. In pianura minime intorno a 3°C, massime intorno a 11°C.

Zero termico: fino a 400-600 metri al mattino, in lieve rialzo nel corso della giornata.

Venti: in pianura e Appennino moderati da est e a tratti forti al mattino, sui settori alpini moderati dai quadranti settentrionali.