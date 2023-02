Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo peggioramento e piogge diffuse

MeteoWeb

“Una fredda circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo occidentale mantiene attivo un flusso di correnti orientali sulla Lombardia. Fino a mercoledì 1 nuvolosità irregolare ma con bassa probabilità di precipitazioni; dalla sera risalita verso nord del minimo depressionario con debole peggioramento sul sud della regione. Giovedì 2 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse, venerdì 3 rotazione da nord delle correnti in quota con generale miglioramento accompagnato da un rialzo delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite su Alpi e Prealpi tra le ore centrali e il pomeriggio, addensamenti più compatti sulla bassa pianura e nell’Oltrepò Pavese.

Precipitazioni: assenti, salvo residui fiocchi di neve sulle Prealpi Varesine nelle prime ore della notte.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in leggero aumento. In pianura minime comprese fra 0 e 5°C, massime fra 6 e 11°C.

Zero termico: intorno a 800 metri, in rialzo sulle Alpi sino a 1200-1400 m nella seconda parte del giorno.

Venti: su bassa pianura e Appennino fino a moderati dai quadranti orientali, sui settori alpini deboli o moderati da nord.