Previsioni Meteo Lombardia: piogge sparse tra mercoledì e giovedì

“Un minimo depressionario freddo di origine continentale insiste sul Mediterraneo fino a venerdì: in Lombardia flusso dai quadranti orientali a tratti perturbato, con precipitazioni sparse sui settori meridionali della regione tra mercoledì e giovedì. Dalla sera di venerdì e per il fine settimana passaggio ad un flusso settentrionale con tempo più stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella prima parte del giorno poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, da nuvoloso a molto nuvoloso altrove; tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento da sud fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque nella notte.

Precipitazioni: da metà giornata prime deboli precipitazioni sparse su Appennino e pianura orientale, nevose oltre i 600-800 metri, in progressiva estensione alla pianura e ai rilievi orientali di confine dove però il limite della neve sarà oltre 1000-1200 metri.

Temperature: minime e massime pressoché stazionarie in pianura e Appennino, in lieve aumento sulle Alpi. In pianura minime tra 0°C e 4°C, massime tra 6°C e 9°C.

Zero termico: intorno a 1200 metri ovunque eccetto per l’Appennino Pavese, dove si collocherà intorno a 800 metri.

Venti: moderati orientali su Appennino e Adamello, altrove in generale deboli e di direzione variabile: prevalentemente orientali in pianura, settentrionali in montagna.