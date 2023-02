Previsioni Meteo Lombardia: domani temperature massime fino a +20°C

MeteoWeb

“Intense correnti da settentrione determinano sulla regione tempo ventoso e soleggiato, con la possibilità di deboli nevicate sui crinali di confine tra venerdì e sabato, ma con temperature piuttosto miti in pianura e nelle valli per effetto dei venti di caduta. Tra domenica e lunedì rapido passaggio di un nucleo più fresco ed instabile, ma senza effetti di rilievo sulla Lombardia, salvo un marcato calo termico e qualche debole nevicata possibile lungo le aree confinali alpine. Successivamente tendono a prevalere correnti orientali o nordorientali , con giornate per lo più soleggiate e bassa o molto bassa probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sulle Alpi a tratti nuvoloso, altrove sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate in quota, più marcato fino al mattino.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli nevicate sui rilievi più settentrionali di confine, in particolare tra notte e metà giornata.

Temperature: in risalita, localmente forte, per effetti di foehn. In pianura minime tra 2°C e 10°C, massime tra 12°C e 20°C.

Zero termico: attorno a 2000-2400 metri, in abbassamento a partire dai settori orientali nella giornata. Attorno a 1400-1800 metri in serata.

Venti: in pianura moderati da ovest fino al mattino, poi in attenuazione ad est, con rinforzi da nord sui settori occidentali; in montagna forti, molto forti in quota.

Altri fenomeni: effetti favonici nelle valli e fino in pianura, specie occidentale e centrale.