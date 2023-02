Previsioni Meteo Lombardia: marcato calo termico tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“Sabato correnti in quota da settentrione scivolano tra una depressione sull’Europa dell’est ed una struttura altopressoria centrata sul golfo di Biscaglia, determinando sulla regione una giornata ventosa e soleggiata, con marcati effetti favonici nelle valli e sui settori occidentali del territorio. Dalla serata, graduale piegarsi del flusso da nordest e poi da est, con il passaggio sul nord Italia di piccole strutture depressionarie più fresche, con tuttavia scarsi effetti sulla Lombardia, salvo un diffuso aumento della nuvolosità ed un marcato calo termico, tra domenica e lunedì. Successivamente, persistono temperature spiccatamente invernali, con giornate asciutte e prevalentemente soleggiate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal mattino progressivo aumento della nuvolosità a partire da est; in serata annuvolamenti diffusi su tutti i settori.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile calo. In pianura valori minimi tra 1°C e 5°C, massimi tra 8°C e 11°C.

Zero termico: a metà giornata attorno a 1400 metri, a quote inferiori sui settori orientali.

Venti: in pianura deboli orientali, in rinforzo in serata fino a moderati su bassa pianura ed Oltrepò Pavese; in montagna tra deboli e moderati settentrionali, con locali rinforzi in quota.

Altri fenomeni: di primo mattino, foschie lungo il Po, specie tra lodigiano e pavese.