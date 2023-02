Previsioni Meteo Lombardia: domani possibile neve o nevischio fino a fondovalle

MeteoWeb

Atteso tra oggi e domani un “diffuso aumento della nuvolosità ed un marcato calo termico“. “Successivamente, persistono temperature spiccatamente invernali, con giornate asciutte e prevalentemente soleggiate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente nuvoloso su Alpi, Prealpi ed alta pianura, poco nuvoloso altrove; tra mattina e sera cielo diffusamente nuvoloso o molto nuvoloso, con copertura più irregolare sui rilievi. Schiarite in tarda serata.

Precipitazioni: in serata possibilità di precipitazioni molto deboli e discontinue sui rilievi alpini e prealpini, con eventuale neve o nevischio fino a fondovalle.

Temperature: minime in leggero calo, attorno o di poco sotto agli 0°C in pianura, massime in calo, attorno a 7°C in pianura.

Zero termico: in moderato calo, a metà giornata attorno a 1000 metri su Alpi e Prealpi, a 600 metri sulla pianura.

Venti: in pianura prevalentemente orientali, deboli o a tratti moderati e con qualche rinforzo pomeridiano sul pavese; in montagna moderati a quote medio-basse, forti in quota dai settori settentrionali.