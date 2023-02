Previsioni Meteo Lombardia: correnti orientali e fredde sulla regione

MeteoWeb

“Un ambio promontorio anticiclonico si estende dall’Atlantico verso l’Europa settentrionale, mentre sull’Europa orientale si allunga una saccatura fredda che tende a lambire anche l’Italia nordorientale. Tale configurazione determina correnti orientali e fredde sulla regione, a tratti un po’ più umide negli strati medio-bassi a causa di un veloce passaggio un po’ più umido ed instabile tra stasera e domani mattina. Successivamente l’area di bassa pressione orientale tenderà a portarsi sul Mediterraneo occidentale, ma con correnti prevalentemente fredde e asciutte sulla Lombardia, ad eccezione di una veloce fase un po’ più umida tra mercoledì e giovedì. Infine, tra venerdì e sabato temperature in aumento grazie a flussi atlantici più miti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità in graduale attenuazione nelle ore notturne, poi prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento sui rilievi settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo residue debolissime nevicate nelle prime ore sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in leggero aumento sui rilievi. In pianura minime tra -3 e 0 °C, massime tra 5 e 8 °C.

Zero termico: variabile attorno a 800 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 600 metri sulla pianura.

Venti: in pianura fino al primo mattino orientali deboli, con rinforzi sul Pavese, successivamente variabili e in attenuazione, nuovamente da est in serata; in montagna deboli o al più moderati prevalentemente da nord o da est su Appennino.