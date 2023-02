Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

“Un ampio promontorio anticiclonico si estende dall’Atlantico verso l’Europa settentrionale, mentre dall’Europa orientale si allunga verso i Balcani e verso l’Italia centrale una saccatura fredda. Tale configurazione determina correnti orientali asciutte e fredde sulla regione. Tra mercoledì e giovedì un nucleo depressionario freddo transita sul Centro-Italia, causando un blando peggioramento sulla Lombardia; successivamente il progressivo rafforzamento della circolazione anticiclonica sull’Europa centro-occidentale favorirà nuove condizioni stabili e temperature più miti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani prevalentemente sereno in mattinata con qualche addensamento sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio sera nuvolosità in aumento da est verso ovest.

Precipitazioni: tra pomeriggio e serata non si esclude debole neve o nevischio sui rilievi settentrionali (in particolare su zone prealpine) con qualche fiocco in possibile estensione anche alle zone dell’Alta Pianura centro-orientale.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra -4 e -1 °C, massime tra 5 e 8 °C.

Zero termico: attorno a 700 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 400 metri sulla pianura.

Venti: in pianura orientali, deboli in mattinata, estesi rinforzi dal primo pomeriggio sulla bassa pianura; in montagna deboli meridionali, orientali e localmente forti su Appennino.

Altri fenomeni: gelate o brina diffusa sulle pianure al mattino.