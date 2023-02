Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra oggi e domani

MeteoWeb

“Sulla regione ancora flussi orientali freddi e asciutti, un po’ più umidi e instabili in serata e le prime ore di domani a causa del veloce passaggio di una goccia fredda dai Balcani verso l’Italia centrale. Nella giornata di giovedì il nucleo freddo tenderà ad allontanarsi verso sud lasciando progressivamente spazio ad una circolazione anticiclonica che si rinforzerà sull’Europa nord-occidentale. Tale circolazione manterrà condizioni stabili sulla Lombardia almeno sino inizio della settimana entrante, con cielo prevalentemente sereno e temperature massime in progressivo aumento, ma temperature minime ancora rigide“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità in progressiva attenuazione nelle ore notturne fino a prevalentemente sereno in mattinata, eccetto qualche addensamento sui rilievi settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo residuo debolissimo nevischio nelle prime ore sui rilievi centro-orientali.

Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime tra -4 e 0 °C, massime tra 5 e 7 °C.

Zero termico: al mattino attorno a 200 metri, in rialzo nel pomeriggio intorno a 600 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti settentrionali al mattino, prevalentemente occidentali in serata; in montagna deboli con locali rinforzi da nord su Alpi e da est su Appennino.