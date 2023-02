Previsioni Meteo: temporali in arrivo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 22 febbraio, e fino lunedì 27 febbraio.

Le previsioni meteo per il 22 febbraio 2023

Al Nord, spesse velature sul Trentino-Alto Adige; cielo coperto per nubi più significative sul resto del Nord con deboli precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, anche nevose dal pomeriggio/sera sulle alpi occidentali oltre i 1500-1700 metri. Nottetempo ed al primo mattino formazione di foschie dense e nebbie sulla pianura padana centrorientale.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto su regioni peninsulari, con locali piovaschi diurni sulla Toscana, in estensione dalla sera anche ad Umbria e Lazio; sulla Sardegna avremo invece cielo poco nuvoloso o velato.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso su Calabria e Sicilia. Sul resto del meridione copertura estesa con qualche locale piovasco sulla Puglia e temporanee aperture diurne su Campania, Puglia settentrionale e Basilicata.

Temperature minime in lieve calo sulle aree alpine ed Appennino centrale; in rialzo su Pianura Padana, senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Est Sardegna, Basilicata orientale e Calabria ionica; in tenue aumento sulla Sicilia centroccidentale; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo Ionio fino a sera; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 23 al 27 febbraio 2023

Giovedì 23 al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge o rovesci sparsi, in parziale attenuazione dalla sera.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sul settore peninsulare, con deboli piogge sparse, in generale attenuazione dalla sera.

Al Sud e Sicilia, bel tempo su Sicilia e Calabria; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del meridione, con al più qualche locale debole piovasco.

Temperature minime in generale stazionarie su tutto il Paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine e sulla Sardegna, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, mar Ligure, Tirreno occidentale, stretto di Sicilia, Ionio e basso Adriatico; ancora poco mossi i restanti mari.

Venerdì 24 cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con piogge o rovesci sparsi; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Sabato 25 ancora cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con piogge diffuse, in diradamento dal tardo mattino con conseguente attenuazione dei fenomeni; molte nubi anche sulla Sardegna, in estensione dal tardo mattino anche alla Sicilia, con piogge o rovesci diffusi; estese e spesse velature sul resto del Paese, con le prime piogge dalla sera sulle regioni tirreniche peninsulari.

Domenica 26 e lunedì 27 molte nubi compatte al Centro-Sud ed al Nord-Ovest, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio di domenica su quest’ultima area; bel tempo sul resto del Paese.