Arriva la neve in pianura: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 6 e 7 febbraio, evidenziando una fase di freddo intenso con valori sotto le medie.

Fino alla mezzanotte di oggi, 6 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, sul Piemonte annuvolamenti compatti con neve sulle aree alpine e intorno ai 300 mt sul settore sud occidentale; dalla serata intensificazione delle nevicate sulle aree alpine, prealpine e pedemontane con la possibilità di neve in pianura sul settore occidentale della regione; poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti aree alpine mentre addensamenti sparsi si avranno a ridosso delle aree prealpine con deboli nevicate fra Veneto, Trentino e Lombardia e sulla Val d’Aosta in intensificazione serale fra Lombardia e Trentino-Alto Adige; nuvolosità variabile sul resto del Nord con schiarite sempre più ampie su pianura padano veneta e Friuli Venezia Giulia e qualche addensamento a ridosso dell’appennino emiliano romagnolo e sulla Liguria con la possibilità a fine giornata di deboli precipitazioni sul ponente ligure.

Al Centro e Sardegna, sulla Sardegna precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e nevose oltre i 700-800 mt; i fenomeni a fine giornata tenderanno a divenire meno frequenti e a localizzarsi prevalentemente sul settore centro orientale dell’isola; molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con possibili deboli ed isolate precipitazioni, anche nevose a quote collinari nelle aree interne specie dell’Abruzzo; sereno o poco nuvoloso sul resto del centro con qualche annuvolamento più consistente sulle aree appenniniche.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari con deboli e occasionali precipitazioni su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e aree interne della Campania; parziali schiarite su aree costiere fra Campania, Basilicata e Calabria tirrenica; poco o parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, con nubi in generale aumento pomeridiano e isolate precipitazioni a fine giornata a partire del settore occidentale.

Temperature massime senza notevoli variazioni al sud peninsulare e su Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia e settori est di Veneto ed Emilia-Romagna, in calo sul restante territorio, specie su Sardegna e Piemonte.

Venti forti settentrionali su Puglia e Calabria ionica in attenuazione fra tarda mattina e pomeriggio; da moderati a locamente forti sud-orientali sulla Sardegna in rotazione da est ed in aumento sul settore settentrionale dell’isola; moderati da nord est sul resto del centro-sud con residui locali rinforzi su aree appenniniche e coste di Toscana e Campania; -deboli al nord, variabili sul settore alpino e orientali sul resto del nord con rinforzi su Liguria di ponente e coste adriatiche.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il mar di Sardegna fino a molto agitato il settore settentrionale; agitato lo ionio in graduale attenuazione; temporaneamente agitato il mar Ligure occidentale; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento nel canale di Sardegna ed in diminuzione nel Tirreno sottocosta e nell’alto Adriatico.

Per martedì 7 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, neve fino a quote di pianura sul Piemonte occidentale e su Valle d’Aosta e alpi lombarde fino al primo mattino e in miglioramento con schiarite sempre più ampie; cielo sereno sul resto del nord salvo addensamenti consistenti ma innocui che indugeranno sulla Romagna e, fino la tarda mattina anche sulla Liguria centro-occidentale con locali precipitazioni tra notte e primo mattino sulla Liguria di ponente.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulla Sardegna con isolate precipitazioni sul settore orientale e meridionale, con quota neve da 700/800 mt; sereno su Toscana, Umbria e Lazio salvo addensamenti sui rilievi più esposti ad est; molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con occasionali e deboli precipitazioni sull’Abruzzo, nevose fino a quote molto basse fino metà giornata.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso con piogge sparse sulla Sicilia, nevose fino 700/800 mt; da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con occasionali precipitazioni su Molise, Puglia e settori est di Basilicata e Calabria, nevose a quote molto basse fino la tarda mattina su Molise e Puglia e mediamente tra 600 e 800 mt nel prosieguo della giornata.

Temperature minime in calo al nord e Sardegna, in lieve aumento su Sicilia e sud Calabria, pressoché invariate sul resto del Paese; massime in calo su Valle d’Aosta, Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, rilievi collinari e montuosi piemontesi e sulla Sicilia, in aumento sul sud peninsulare, Abruzzo e Marche.

Venti da moderati a forti orientali sulla Sardegna; deboli variabili su alpi e prealpi; da deboli a moderati orientali sul resto d’Italia con decisi rinforzi su coste dell’alto Adriatico, puglia meridionale, coste di Campania e toscana e, da n-ne, sulla Liguria di ponente.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna, con quest’ultimo anche localmente molto agitato in serata; da mossi a molto mossi i restanti mari, anche agitato il settore ovest del mar Ligure e tendenti a localmente agitati stretto di Sicilia e tirreno sud-occidentale.