Neve a bassa quota e temperature gelide: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 26 e 27 febbraio evidenziando una “rivincita” dell’inverno, con pioggia, forte vento, freddo e neve a bassa quota.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 febbraio 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti su Nord Ovest, Lombardia ed Emilia-Romagna con nevicate sulle relative aree alpine, prealpine e pedemontane, più diffuse ed abbondanti su Piemonte sudoccidentale e sulle aree appenniniche emiliano-romagnole centrorientali; quota neve inizialmente oltre i 500-700 metri ma con quota neve in rapida diminuzione fino a quote collinari e localmente a quote più basse; qualche locale piovasco si potrà avere sulle restanti zone fra dell’Emilia-Romagna; estesa copertura medio-alta sul resto del Nord con deboli nevicate nella prima parte della giornata sui rilievi alpini e prealpini a partire dai 500 metri.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su Sardegna e Lazio; neve sulle aree appenniniche toscane dai 400-500 metri e a quote più elevate sul restante appennino.

Al Sud e Sicilia, molte nubi, più compatte sulle regioni tirreniche dove si avranno locali precipitazioni in intensificazione fino ad avere anche carattere di rovescio o temporale; i fenomeni nel corso della mattinata si estenderanno temporaneamente anche a Molise e Puglia.

Temperature massime senza variazioni di rilievo sul Salento, in diminuzione sensibile sul resto del Paese.

Venti forti, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali su coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, toscana e Liguria; moderati orientali con rinforzi anche sul resto della Pianura Padana; moderati meridionali sulla Puglia; moderati occidentali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi stretto di Sicilia e Ionio meridionale; agitati o molto agitati mare di Sardegna e mare di Corsica con moto ondoso in ulteriore intensificazione serale fino a grossi; generalmente molto mossi o agitati i restanti mari con moto ondoso in aumento nel mar Ligure occidentale.

I dettagli per domani 27 febbraio 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Liguria ed Appennini, con nevicate su Alpi occidentali ed Appennini, al di sopra dei 200-500 metri, in attenuazione dal pomeriggio; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, più intensi sul versante tirrenico, in parziale attenuazione dalla sera.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sulla Sicilia.

Temperature minime in diminuzione anche sensibile su tutto il Paese; massime in aumento su Alpi e Prealpi centrali regioni tirreniche peninsulari e Sardegna centrosettentrionale, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti orientali, su Liguria, Toscana e coste adriatiche settentrionali, in parziale attenuazione dalla sera; deboli o al più moderati meridionali sul resto del Centro-Sud; moderati orientali in Pianura Padana; deboli variabili sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mare di Sardegna e mar Ligure occidentale, in attenuazione dalla sera; generalmente mossi i restanti mari, localmente molto mossi alto Adriatico, resto del mar Ligure e canale di Sardegna.