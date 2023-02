Previsioni Meteo Piemonte: foehn nelle vallate alpine

MeteoWeb

“Tra l’anticiclone atlantico in progressivo rinforzo sull’area del Golfo di Biscaglia e la saccatura polare in graduale discesa dalle repubbliche baltiche ai Balcani, correnti asciutte nordoccidentali sull’Italia assicurano condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato sul Piemonte fino al fine settimana, con venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure orientali. In pianura le temperature sono in lieve graduale aumento e toccheranno il picco nella giornata di sabato; i valori più alti riguarderanno le aree interessate dai venti di foehn“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno, con locali addensamenti sul settore appenninico e sulle creste alpine settentrionali di confine tra Alpi Graie e Lepontine. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo rialzo nel pomeriggio fino a 2200-2300 m sull’alto Piemonte e 2500-2600 m sul settore meridionale; valori inferiori sulle creste alpine nord-occidentali, dai 1300 m del mattino ai 1900 m del pomeriggio-sera. Temperature stazionarie. Venti moderati o forti da nord-nordovest sulle Alpi, con raffiche in quota; deboli o moderati settentrionali sull’Appennino; deboli perlopiù da ovest sulle pianure occidentali e da nord su quelle orientali. Locali rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure orientali.