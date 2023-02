Previsioni Meteo Piemonte: temperature minime ancora sotto 0°C

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione, con un massimo tra le Isole Britanniche e la Francia centrosettentrionale, si rafforza ulteriormente nel corso dei prossimi giorni garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione almeno fino a metà della prossima settimana. Le temperature e la quota dello zero termico saranno in progressivo aumento, anche se le minime in pianura ancora nella prossima notte ed al primo mattino di domani si manterranno localmente ben al di sotto degli 0°C, con punte di -8°C/-6°C“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve calo sui 2400-2500 m dal pomeriggio. Temperature in aumento. Venti deboli o localmente moderati, da nordest in montagna, inizialmente da ovest-sudovest altrove, in successiva rotazione dai quadranti orientali da metà giornata. Gelate sparse sulle aree di pianura.