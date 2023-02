Previsioni Meteo Piemonte: niente pioggia nei prossimi giorni, domina l’alta pressione

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione, con un massimo tra le Isole Britanniche e la Francia centrosettentrionale, si rafforza ulteriormente nel corso dei prossimi giorni garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione almeno fino a metà della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno con foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali nelle prime ore del mattino. Precipitazioni

assenti. Zero termico in aumento fino a 3000-3100 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli da est, nordest sulle Alpi; calma di vento sugli altri settori a eccezione di una debole ventilazione da nordovest sull’Appennino al mattino. Attese gelate sparse sulle aree di pianura.