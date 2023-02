Previsioni Meteo Piemonte: sole e stabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione si consolida sul bacino occidentale del Mediterraneo garantendo così il persistere di condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per i prossimi giorni, con quota dello zero termico oltre i 2500 metri e temperature in progressivo aumento, soprattutto nei valori massimi. Da Giovedì il campo di alta pressione tenderà ad indebolirsi alle nostre latitudini, determinando un maggior apporto di umidità nei bassi strati che favorirà la formazione di nebbie locali e nubi basse a partire dal settore orientale della regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno; locali foschie sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 2900-3000 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali sulle Alpi, calmi o deboli variabili altrove. Gelate sparse sulle aree di pianura.