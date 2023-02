Previsioni Meteo Piemonte: nel weekend torna il foehn

MeteoWeb

“Fino a sabato il Piemonte risulterà interessato da una circolazione anticiclonica che garantirà condizioni stabili e per lo più soleggiate, con formazione di foschie e nebbie sulle zone di pianura nelle ore più fredde. Nella giornata di sabato, la discesa di una saccatura polare dalla penisola scandinava determinerà una rotazione dei venti, con innesco di locali condizioni di foehn nelle vallate alpine e un rinforzo della ventilazione anche sulle pianure orientali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nubi basse e compatte sul settore appenninico, soleggiato sui settori alpini fino ai fondovalle. Altrove, al mattino prevalentemente soleggiato con velature in transito, nuvolosità in parziale aumento nel corso del pomeriggio sulle zone pianeggianti, per nubi basse. Attese foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in calo sui 2500-2600 metri. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali in montagna, con locali rinforzi sulle zone collinari di Astigiano e Alessandrino, calmi o deboli variabili altrove. Dalla tarda serata rotazione da nordovest sui rilievi alpini.